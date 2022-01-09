Крах Шевченко: без Андрея Дженоа проиграла матч за жизнь

Андрей Шевченко не мог руководить Дженоа в воскресном поединке со Специей. Украинский наставник "грифонов" второй раз за две недели заболел коронавирусом.
В его отсутствие тренерский штаб Дженоа возглавлял Мауро Тассотти. Что ж, жесткого слова от Шевы с бровки поля явно не хватило...
В поединке с прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в Серии А, да еще на своем поле, Дженоа проиграла 0:1.
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Дженоа – Специя – 0:1
Гол: Бастони, 14
Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко в этом поединке вышел на замену на 85-й минуте.
ВИДЕО ГОЛА БАСТОНИ
При всем доверии американских хозяев Дженоа к Андрею Шевченко, в умах болельщиков команды наверняка уже могут начать роиться мысли о возможной отставке украинца, которого, напомним, недавно думали позвать к себе поляки.
После 0:1 от Специи Дженоа закрепилась в зоне вылета чемпионата Италии, оставшись на предпоследнем месте.