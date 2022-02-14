Малиновский получил награду за шедевр

В матче 25-го тура чемпионата Италии Аталанта сыграла вничью с Ювентусом (1:1).
На 76-й минуте матча украинец Руслан Малиновский создал свой очередной футбольный шедевр. Мяч, пущенный с 30 метров, словно из пушки залетел под перекладину ворот Ювентуса!
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Авторитетный веб-портал WhoScored выставил украинцу отметку 7.43. Больше в составе бергамасков получили лишь Мартен Де Рон (7.54) и Тен Копмейнерс (7.85). Но необходимо учитывать, что Руслан появился на поле только на 60-й минуте игры.
Лучшим в составе Ювентуса стал бразилец Данило (7.88), который сравнял счет в компенсированное время.
Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за Аталанту 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
Смотрите как Руслан Малиновский забивал Ювентусу.