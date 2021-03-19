Лошадь неожиданно озолотила футболиста "Ливерпуля". Супруга требует весь выигрыш

Не секрет, что скачки в Англии пользуются бешенной популярностью. И многие известные люди нет-нет, да и сделают ставочку, а некоторые и собственных лошадей имеют. Вот полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поставил на аутсайдера в скачках Челтнемского фестиваля и сорвал куш. Ранее игрок сошел с ума на карантине и начал мыть камни во дворе.

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Джеймс Милнер / Фото: Reuters

Футболист решил поддержать лошадь с таким же именем – "Миссис Милнер", которая считалась одной из слабейших в забеге. На ее победу коэффициент был 12 к 1, но аутсайдер неожиданно выиграл. После победы лошади Милнера в соцсетях просто завалили вопросами, вынудив футболиста опубликовать шутливый пост в Twitter.

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"Чтобы спасти себя, отвечаю всем: да – я сделал ставку, нет – это не моя лошадь, да – жена требует весь выигрыш", – написал Милнер

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Ранее лучший баскетболист планеты купил себе немножко "Ливерпуля" и "Ред Сокс".

Также мы также писали, что немецкие тренеры доминируют в Лиге чемпионов. Сразу четырьмя командами в четвертьфиналах руководят граждане Германии.

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