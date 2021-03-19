Кінь несподівано озолотив футболіста "Ліверпуля". Дружина вимагає весь виграш

Не секрет, що скачки в Англії користуються шаленою популярністю. І багато відомих людей ні-ні, та й зроблять ставочку, а деякі і власних коней мають. Ось півзахисник "Ліверпуля" Джеймс Мілнер поставив на аутсайдера в скачках Челтнемского фестивалю і зірвав куш. Раніше гравець збожеволів на карантині і почав мити камені у дворі.

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Джеймс Мілнер / Фото: Reuters

Футболіст вирішив підтримати коня з таким же ім'ям – "Місіс Мілнер", яка вважалася однією з найслабших у забігу. На її перемогу коефіцієнт був 12 до 1, але аутсайдер несподівано виграв. Після перемоги коня Мілнера в соцмережах просто завалили питаннями, змусивши футболіста опублікувати жартівливий пост в Twitter.

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"Щоб врятувати себе, відповідаю всім: так – я зробив ставку, ні – це не мій кінь, так – дружина вимагає весь виграш", – написав Мілнер

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Раніше кращий баскетболіст планети купив собі трошки "Ліверпуля" і "Ред Сокс".

Також ми також писали, що німецькі тренери домінують в Лізі чемпіонів. Відразу чотирма командами в чвертьфіналах керують громадяни Німеччини.

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