Вратаря вырубили во время матча, чуть не оторвав голову: футболиста уносили без сознания

Матч "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" в чемпионате Англии остановили на 14 минут. Все находились в шоке

Ох и не везет же в этом сезоне футболистам английского "Вулверхэмптона", которых с поля увозят в больницу практически в бессознательном состоянии. Ранее игрок "волков" Рауль Хименес получил перелом черепаво время матча с "Арсеналом" (2:1) и был срочно прооперирован. А вчера в поединке Премьер-лиги пострадал вратарь команды.

Реклама

Конор Коуди и Руй Патрисиу без сознания / Фото: Reuters

В матче 29 тура "Вулверхэмптон" встречался с "Ливерпулем" и минимально уступил команде Юргена Клоппа – 0:1. А на последних минутах присутствовавшие на стадионе едва не стали свидетелями трагедии. Португальский вратарь "волков" Руй Патрисиу на последних минутах столкнулся со своим же защитником и получил травму головы.

Капитан "волков" Коннор Коуди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был остановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи скорой помощи оказывали помощь Патрисиу, который находился без сознания. Португалец покинул поле на носилках.

Реклама

Медики оказывают помощь Руй Патрисиу / Фото: Reuters

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что инцидент выглядел ужасно и все находились в шоке. А защитник "красных" Эндрю Роберсон добавил, что футбол теряет свое значение, когда кто-то так долго находится на газоне, а рядом с ним стоят врачи: "Это ужасно быть частью всего этого. Надеюсь, что Руи в порядке".

Читайте также: Футболист "Вулверхэмптона" сделал выбор между Украиной и Россией. Он хочет играть за Шевченко

"Руй в сознании, он помнит, что случилось, он все понимает. Врач сказал, что все хорошо. Думаю, они просто столкнулись с Коуди. Ему попало в голову. Но он в порядке, мы только что разговаривали. Он быстро восстановится", – успокаивал всех тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту

"Ливерпуль" благодаря голу Диогу Жоты на второй добавленной к первому тайму минуте одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах английской Премьер-лиги. Подопечные Клоппа в 29 поединках набрали 46 очков и поднялись на шестое место в таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" (35) находится на 13-м месте.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама