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Триумф прагматизма над красотой: немецкие тренеры доминируют в Лиге чемпионов

18 марта, 09:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сразу четырьмя командами в четвертьфиналах руководят граждане Германии

Когда-то знаменитый английский форвард Гарри Линекер в сердцах сказал фразу, со временем ставшую крылатой: "В футбол играют 22 парня, но побеждают всегда немцы". В нынешние времена в Лиге чемпионов ее можно перенести на тренеров: впервые половиной (!) участников 1/4 финала элитного еврокубка руководят немецкие специалисты.

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Напомним, вчера вечером определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: список участников. Среди наставников четверо имеют гражданство Германии: Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Эдин Терзич ("Боруссия" Д), Томас Тухель ("Челси"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"). Интересно, что Терзич является исполняющим обязанности главного тренера и в конце сезона его думают заменить.

Заметим, что двое специалистов работают с отечественными клубами, двое – с английскими. При этом Томас Тухель, который недавно пришел в "Челси", уже успел установить рекордную серию "синих" без поражений в истории. Насчитывает она 13 матчей.

А Ханси Флик вывел мюнхенский гранд в 1/4 финала 19-й раз. Такого не удавалось ни одному другому клубу в Лиге чемпионов с момента его основания в 1992 году. Выходит, что немецкие методы и дисциплина вытесняют красоту, которую проповедуют, скажем, испанские клубы. Ведь та же "Барселона" снова сходит с дистанции заранее.

Тем временем, команды Гвардиолы забивают 100 мячей 12 сезонов подряд.

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Смотрите, как "Челси" обыграл испанский "Атлетико":

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тренер Лига чемпионов Ливерпуль Бавария Боруссия Дортмунд Юрген Клинсманн Томас Тухель Ханс-Дитер Флик
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