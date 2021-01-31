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Коваленко улетел в Италию подписывать контракт с "Аталантой"

31 января, 18:57

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник, ставший 4-кратным чемпионом Украины с "Шахтером", будет одноклубником Руслана Малиновского

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко улетел в Италию для подписания контракта с "Аталантой". В этой команде он станет одноклубником другого украинца Руслана Малиновского. Фото из самолета опубликовал у себя в Instagram агент Вадим Шаблий. Компанию им в полете составил партнер Шаблия по агентской деятельности – экс-игрок "Динамо" Сергей Серебренников.

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Коваленко – 24 года. Он является воспитанником "Шахтера", за основной состав которого играл с 2014 года. В составе "горняков" Виктор четырежды стал чемпионом Украины и столько же раз – обладателем национального Кубка.

Его контракт с "Шахтером" был рассчитан до лета 2021 года. Но, судя по всему, "Аталанте" удалось договориться с "горняками" относительно компенсации, за которую итальянский клуб сможет получить игрока в свое распоряжение уже сейчас.

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Ожидается, что Виктор подпишет с "Аталантой" соглашение на четыре года.

Коваленко в матче с "Динамо"

Коваленко в матче с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что в текущем чемпионате Италии "Аталанта" занимает шестое место, а в 1/8 финала Лиги чемпионов команду из Бергамо ждут встречи с "Реалом".

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Смотрите, как Коваленко забивал за "Шахтер"

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Шахтер Донецк чемпионат Италии Аталанта Виктор Коваленко

Источник: Сегодня|Спорт

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