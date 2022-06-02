Король футбола обратился к Путину: Нет никакого оправдания, лишь боль и страх

Пеле считает, что не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие, и Путин обязан остановить войну в Украине

Путин и Пеле встречались в 2017 году

Величайший футболист в мировой истории бразилец Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину. Бразилец попросил российского диктатора остановить войну в Украине. Это произошло перед матчем с Шотландией, который Украина выиграла.

"Остановите войну. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, безнравственный, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий.

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Я прожил восемь десятилетий, в ходе которых видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать.

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Когда мы встречались в прошлом и обменивались широкими улыбками, долго жали друг другу руки, я никогда не думал, что мы окажемся так далеки друг от друга. Возможность остановить этот конфликт – в ваших руках. В тех же руках, что я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году", – написал Пеле в Instagram.

Напомним, что уже в первый день войны Пеле выразил солидарность с народом Украины.