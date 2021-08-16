Какая фигура! Супруга легенды Динамо поразила новым фото в Instagram

Супруга бывшего игрока киевского Динамо и сборной Украины Олега Гусева Мария похвасталась новым фото в Instagram, свалив наповал своей идеальной фигурой. Подписчики в восторге!

Мария Гусева поражает идеальной фигурой / Фото: Instagram

Девушка показала снимок, на котором она запечатлена в бежевом сетчатом бикини. Мария наслаждается солнечными лучами где-то в Греции, суд по геотегу.

Мария держит клинику эстетической медицины и косметологии в Киеве. Девушка регулярно дает советы своим подписчицам по уходу за своей красотой. Неудивительно, что на страницу красавицы подписано почти 40 тысяч фолловеров.

Читайте также: