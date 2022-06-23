Экс-игрок российского клуба призвал помочь Притуле с покупкой "Байрактаров"

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Даниил Сикан поддержали акцию шоумена по сбору средств на беспилотники

Александр Зинченко призвал помочь Сергею Притуле

Украинское общество объединилось вокруг помощи стране в войне против России. Известные шоумены, актеры, спортсмены и обычные граждане помогают Украине с оружием в руках, финансово или на гуманитарном фронте.

Вчера телеведущий Сергей Притула анонсировал массовый сбор средств на покупку трех беспилотников "Байрактар". Необходимая сумма – 500 миллионов гривен, или 15М долларов.

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Сегодня мне 41. Мне не нужны подарки или пафосные приветствия. Все, о чем я мечтаю в свой ДР, – это наша Победа! И вместе с командой фонда я стараюсь делать все зависящее для ее приближения. Мы хотим приобрести для ВСУ три "птички" Байрактара, которые будут помогать это делать!

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К сбору средств подключились многие знаменитости, в том числе футболисты. Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко, ранее выступавший в Шахтере, Уфе и ПСВ, также присоединился к акции, призвав своих подписчиков в Instagram помочь Сергею Притуле.

Необходимая сума – 500 млн грн, срок – одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают. Давайте вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на один "Байрактар". Ну а тепер вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-то, что нам не по силам?

Поучаствовать в сборе средств решил форвард Ганзы и сборной Украины Даниил Сикан. В Stories на своей страничке в Instagram игрок красноречиво объяснил, для чего нам нужны "Байрактары".

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