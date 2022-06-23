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Ексгравець російського клубу закликав допомогти Притулі з купівлею "Байрактарів"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 червня, 09:38
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Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Данило Сікан підтримали акцію шоумена зі збору коштів на безпілотники
Олександр Зінченко закликав допомогти Сергію Притулі
Олександр Зінченко закликав допомогти Сергію Притулі

Українська спільнота об'єдналася навколо допомоги країні у війні проти Росії. Відомі шоумени, актори, спортсмени та звичайні громадяни допомагають Україні зі зброєю в руках, фінансово чи на гуманітарному фронті.

Вчора телеведучий Сергій Притула анонсував масовий збір коштів на купівлю трьох безпілотників "Байрактар". Необхідна сума – 500 мільйонів гривень, або 15М доларів.

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Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДН, – це наша Перемога! І разом із командою фонду я намагаюся робити все, що залежить для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ три "пташки" Байрактара, які допомагатимуть це робити!

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До збору коштів доєдналося багато знаменитостей, серед них і футболісти. Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який раніше виступав у Шахтарі, Уфі та ПСВ, також приєднався до акції, закликавши своїх підписників в Instagram допомогти Сергію Притулі.

Необхідна сума – 500 млн грн, строк – один тиждень. Але нехай ці великі цифри не лякають вас. Згадаймо литовців. Їм знадобилося три дні на один "Байрактор". Ну а тепер згадаємо, що ми – українці. Чи є щось, що нам не під силу?

Взяти участь у зборі коштів вирішив форвард Ганзи та збірної України Данило Сікан. У Stories на своїй сторінці в Instagram гравець красномовно пояснив, для чого нам потрібні "Байрактари".

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З кожного по 100 гривень – і вже наступного тижня ху***ти орків!

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