Ексгравець російського клубу закликав допомогти Притулі з купівлею "Байрактарів"

Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Данило Сікан підтримали акцію шоумена зі збору коштів на безпілотники

Олександр Зінченко закликав допомогти Сергію Притулі

Українська спільнота об'єдналася навколо допомоги країні у війні проти Росії. Відомі шоумени, актори, спортсмени та звичайні громадяни допомагають Україні зі зброєю в руках, фінансово чи на гуманітарному фронті.

Вчора телеведучий Сергій Притула анонсував масовий збір коштів на купівлю трьох безпілотників "Байрактар". Необхідна сума – 500 мільйонів гривень, або 15М доларів.

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Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДН, – це наша Перемога! І разом із командою фонду я намагаюся робити все, що залежить для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ три "пташки" Байрактара, які допомагатимуть це робити!

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До збору коштів доєдналося багато знаменитостей, серед них і футболісти. Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який раніше виступав у Шахтарі, Уфі та ПСВ, також приєднався до акції, закликавши своїх підписників в Instagram допомогти Сергію Притулі.

Необхідна сума – 500 млн грн, строк – один тиждень. Але нехай ці великі цифри не лякають вас. Згадаймо литовців. Їм знадобилося три дні на один "Байрактор". Ну а тепер згадаємо, що ми – українці. Чи є щось, що нам не під силу?

Взяти участь у зборі коштів вирішив форвард Ганзи та збірної України Данило Сікан. У Stories на своїй сторінці в Instagram гравець красномовно пояснив, для чого нам потрібні "Байрактари".

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