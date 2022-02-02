Динамо – Чукарички: онлайн-трансляция матча в Турции (видео)

Киевский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона в УПЛ. Очередным соперником "бело-синих" станет бронзовый призер чемпионата Сербии Чукарички

Динамо и Чукарички сыграют товарищеский матч в Турции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня Динамо проведет свой второй поединок на сборах в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу станет сербский клуб Чукарички. Прямая трансляция матча Динамо – Чукарички будет доступна на нашем сайте. Начало – в 17:00.

Для киевлян это будет уже второй поединок в Турции этой зимой. Три дня назад Динамо разгромило болгарский Лудогорец со счетом 4:1. Голами отметились Гармаш, Витиньо, Шапаренко и Шкурин.

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Отметим, что в январе Динамо уже провело один сбор в Испании, где сыграло четыре спарринга. Подопечные Луческу без проблем обыграли Атлетико Пульпиленьо (4:0), Расинг Унион (4:0) и Реал Мурсия (3:1), а также сыграли вничью с Буде-Глимтом (2:1).

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Что же касается сегодняшнего соперника, то Чукарички являются действующим бронзовым призером чемпионата Сербии. Это позволило команде выйти в квалификацию Лиги Конференций, где сербы вылетели от шведского Хаммарбю.

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Велика вероятность, что и в этом сезоне Чукарички окажутся на третьей позиции. Именно ее они сейчас занимают, отставая от лидера аж на 21 балл. При этом отрыв от четвертого места довольно комфортный – 8 очков.