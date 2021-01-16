"Битлз" и футбол: за кого болела ливерпульская четверка

16 января 1957 года в Ливерпуле открыли клуб The Cavern, в котором начинала свой звездный путь легендарная группа "Битлз". С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день "Битлз".

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Ливерпуль – город с крутыми футбольными традициями. Попробуем разобраться на чьей стороне были симпатии знаменитой ливерпульской четверки.

The Beatles, 1963 / Фото: Getty Images

Джон Леннон

Есть версия, что Джон в детстве мечтал стать футболистом, но мальчугана подвело зрение. Как доказательство все приводят футбольный рисунок 11-летнего Джона, который он в 1974 году использовал в качестве обложки своего сольного альбома Walls and Bridges.

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Эксперты считают, что Леннон нарисовал финал Кубка Англии "Ньюкасл" – "Арсенал" (1:0). А футболист под номером "девять" – не кто иной, как легендарный Джеки Милберн из "Ньюкасла".

В целом, больше своих симпатий к футболу Джон Леннон не проявлял. Он никогда не ходил на стадион и публично не поддерживал какую-либо команду.

Пол Маккартни

Вся семья Пола болела за "Эвертон" и водила парня на матчи "ирисок". Хотя по словам Маккартни, игра его вовсе не интересовала.

В статусе звезды "Битлз" Пол был замечен на футболе лишь раз. Он пришел на финал Кубка Англии-1968 между "Эвертоном" и "Вест Бромвичем". Его любимцы уступили – 0:1.

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"Знаете что, я поддерживаю обе команды, ведь они обе из Ливерпуля. Хотя ладно, если это вопрос жизни и смерти – тогда я за "Эвертон", – как-то заявил Маккартни.

Ринго Старр

Фанатом Ринго нельзя назвать. Его отчим был из Лондона и болел за "Арсенал". И когда "канониры" приезжали на матчи против "Ливерпуля" или "Эвертона", то Ринго ходил на стадион поддержать столичных гостей.

Джордж Харриссон

Как-то у Джорджа поинтересовались за какой клуб он болеет. "В Ливерпуле есть три команды, но я поддерживаю совсем другую", – ответил Харриссон. То ли он пошутил, то ли не про футбол думал, но свет на свои футбольные увлечения не пролил. Ведь на то время в Ливерпуле было всего два клуба.

Как видим, ливерпульская четверка не фанатела от футбола. Историки нашли лишь один факт интереса "Битлз" к происходящему в футболе. Это телеграмма, которую группа отправила тренеру "Ливерпуля" Биллу Шенкли в 1965 году. В ней "Битлз" пожелали удачи команде в финале Кубка Англии. Тот матч "Ливерпуль" выиграл у "Лидса" – 2:1.

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