"Бітлз" і футбол: за кого вболівала четвірка з Ліверпуля

16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрили клуб The Cavern, в якому починала свій зірковий шлях легендарна група "Бітлз". З 2001 року за рішенням ЮНЕСКО 16 січня відзначається Всесвітній день "Бітлз" .

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Ліверпуль – місто з крутими футбольними традиціями. Спробуємо розібратися на чиєму боці були симпатії знаменитої ліверпульської четвірки.

The Beatles, 1963 / Фото: Getty Images

Джон Леннон

Є версія, що Джон в дитинстві мріяв стати футболістом, але хлопчика підвів зір. Як доказ всі наводять футбольний малюнок 11-річного Джона, який він в 1974 році використовував як обкладинку свого сольного альбому Walls and Bridges.

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Експерти вважають, що Леннон намалював фінал Кубка Англії "Ньюкасл" – "Арсенал" (1:0). А футболіст під номером "дев'ять" – не хто інший, як легендарний Джекі Мілберн з "Ньюкасла".

В цілому, більше своїх симпатій до футболу Джон Леннон не виявляв. Він ніколи не ходив на стадіон і публічно не підтримував будь-яку команду.

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Пол Маккартні

Вся сім'я Пола вболівала за "Евертон" і водила хлопця на матчі "ірисок". Хоча за словами Маккартні, гра його зовсім не цікавила.

У статусі зірки "Бітлз" Пол був помічений на футболі лише раз. Він прийшов на фінал Кубка Англії-1968 між "Евертоном" і "Вест Бромвічем". Його улюбленці поступилися – 0:1.

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"Знаєте що, я підтримую обидві команди, адже вони обидві з Ліверпуля. Гаразд, якщо це питання життя і смерті – тоді я за "Евертон", – якось заявив Маккартні.

Рінго Старр

Фанатом Рінго не можна назвати. Його вітчим був з Лондона і вболівав за "Арсенал". І коли "каноніри" приїжджали на матчі проти "Ліверпуля" чи "Евертона", то Рінго ходив на стадіон підтримати столичних гостей.

Джордж Харріссон

Якось у Джорджа поцікавилися за який клуб він вболіває. "У Ліверпулі є три команди, але я підтримую зовсім іншу", – відповів Харріссон. Чи то він пожартував, чи то не про футбол думав, але світло на свої футбольні захоплення не пролив. Адже на той час в Ліверпулі було всього два клуби.

Як бачимо, четвірка з Ліверпуля не фанатіла від футболу. Історики знайшли лише один факт інтересу "Бітлз" до подій у футболі. Це телеграма, яку група відправила тренеру "Ліверпуля" Біллу Шенклі в 1965 році. У ній "Бітлз" побажали удачі команді у фіналі Кубка Англії. Той матч "Ліверпуль" виграв у "Лідса" – 2:1.

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