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Евро-2020

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Двое украинцев попали в сборную открытий Евро-2020, еще двое – в запасе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июля, 16:07
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Георгия Бущана и Николая Матвиенко испанские журналисты включили в "основной состав", а Николай Шапаренко и Роман Яремчук оказались среди запасных
Георгий Бущан, сборная Украины
Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

Чемпионат Европы подходит к завершению, и журналисты и эксперты подводят его итоги, отмечают отдельных футболистов. Некоторые из них впервые показали себя во всей красе на таком уровне.

Тем временем статистики решили, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.

Авторитетное испанское издание AS составило символическую сборную открытий нынешнего турнира. Среди 11 лучших на своих позициях в этой номинации оказались два украинских футболиста – вратарь Георгий Бущан и защитник Николай Матвиенко. Еще двое наших, полузащитник Николай Шапаренко и форвард Роман Яремчук, попали в список из шести запасных.

Узнайте, что на Яремчука претендует еще один европейский гранд.

Больше всех удивила журналистов сборная Дании, которая делегировала в команду открытий троих: Дольберга, Дамсгорда и Меле. От Чехии (Шик и Соучек) и Украины – по два представителя, по одному – от Венгрии, Бельгии, Испании и Нидерландов. А вот таланты сборных Англии и Италии не попали в ТОП-11.

Читайте также: Италия всегда била англичан на крупных турнирах, а Пирло даже издевался. Как это было.

Смотрите сюжет о смене поколений в сборной Испании:

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#
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Г
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Швейцария
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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2
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6
3
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3
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4
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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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