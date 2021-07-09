Двое украинцев попали в сборную открытий Евро-2020, еще двое – в запасе

Георгия Бущана и Николая Матвиенко испанские журналисты включили в "основной состав", а Николай Шапаренко и Роман Яремчук оказались среди запасных

Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

Чемпионат Европы подходит к завершению, и журналисты и эксперты подводят его итоги, отмечают отдельных футболистов. Некоторые из них впервые показали себя во всей красе на таком уровне.

Тем временем статистики решили, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.

Авторитетное испанское издание AS составило символическую сборную открытий нынешнего турнира. Среди 11 лучших на своих позициях в этой номинации оказались два украинских футболиста – вратарь Георгий Бущан и защитник Николай Матвиенко. Еще двое наших, полузащитник Николай Шапаренко и форвард Роман Яремчук, попали в список из шести запасных.

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Больше всех удивила журналистов сборная Дании, которая делегировала в команду открытий троих: Дольберга, Дамсгорда и Меле. От Чехии (Шик и Соучек) и Украины – по два представителя, по одному – от Венгрии, Бельгии, Испании и Нидерландов. А вот таланты сборных Англии и Италии не попали в ТОП-11.

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