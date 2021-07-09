Двоє українців потрапили в збірну відкриттів Євро-2020, ще двоє – в запасі

Георгія Бущана і Миколи Матвієнко іспанські журналісти включили в "основний склад", а Микола Шапаренко та Роман Яремчук виявилися серед запасних

/ Фото: Reuters

Чемпіонат Європи підходить до завершення, і журналісти і експерти підводять його підсумки, відзначають окремих футболістів. Деякі з них вперше показали себе у всій красі на такому рівні.

Тим часом статистики вирішили, що Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020.

Авторитетне іспанське видання AS склало символічну збірну відкриттів нинішнього турніру. Серед 11 кращих на своїх позиціях у цій номінації виявилися два українські футболісти – воротар Георгій Бущан і захисник Микола Матвієнко. Ще двоє наших, півзахисник Микола Шапаренко і форвард Роман Яремчук, потрапили в список з шести запасних.

Дізнайтеся, що на Яремчука претендує ще один європейський гранд.

Найбільше здивувала журналістів збірна Данії, яка делегувала в команду відкриттів трьох: Дольберга, Дамсгорда і Меле. Від Чехії (Шик і Соучек) та України – по два представники, по одному – від Угорщини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів. А ось таланти збірних Англії та Італії не потрапили в ТОП-11.

Читайте також: Італія завжди била англійців на великих турнірах, а Пірло навіть знущався. Як це було.

Дивіться сюжет про зміну поколінь у збірній Іспанії: