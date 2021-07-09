11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
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Двоє українців потрапили в збірну відкриттів Євро-2020, ще двоє – в запасі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 16:07
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Георгія Бущана і Миколи Матвієнко іспанські журналісти включили в "основний склад", а Микола Шапаренко та Роман Яремчук виявилися серед запасних
/ Фото: Reuters

Чемпіонат Європи підходить до завершення, і журналісти і експерти підводять його підсумки, відзначають окремих футболістів. Деякі з них вперше показали себе у всій красі на такому рівні.

Тим часом статистики вирішили, що Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020.

Авторитетне іспанське видання AS склало символічну збірну відкриттів нинішнього турніру. Серед 11 кращих на своїх позиціях у цій номінації виявилися два українські футболісти – воротар Георгій Бущан і захисник Микола Матвієнко. Ще двоє наших, півзахисник Микола Шапаренко і форвард Роман Яремчук, потрапили в список з шести запасних.

Дізнайтеся, що на Яремчука претендує ще один європейський гранд.

Найбільше здивувала журналістів збірна Данії, яка делегувала в команду відкриттів трьох: Дольберга, Дамсгорда і Меле. Від Чехії (Шик і Соучек) та України – по два представники, по одному – від Угорщини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів. А ось таланти збірних Англії та Італії не потрапили в ТОП-11.

Читайте також: Італія завжди била англійців на великих турнірах, а Пірло навіть знущався. Як це було.

Дивіться сюжет про зміну поколінь у збірній Іспанії:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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