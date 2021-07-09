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Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 13:42
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Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым полезным футболистом в составе команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы
Андрей Ярмоленко против сборной Швеции
Андрей Ярмоленко против сборной Швеции / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым полезным игроком своей команды на Евро-2020 по данным InStat Index. На счету Ярмоленко на чемпионате два гола – Нидерландам и Северной Македонии – и две результативные передачи. Ранее Зинченко не попал в тройку лучших украинцев на Евро по оценкам экспертов.

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При анализе игры ресурс делает акцент не только на количестве, но и на качестве ТТД. В итоге выводится определенный индекс – показатель эффективности игры.

Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной / Фото: УАФ

В составе Украины полузащитник английского Вест Хэма Ярмоленко набрал 310 баллов, второе место у защитника киевского Динамо Виталия Миколенко – 305, третье – у лидера итальянской Аталанты Руслана Малиновского – 302 – сообщает Команда №1. Отмечается, что 31-летний Ярмоленко поучаствовал в 4 из 6 голов сборной Украины на Евро-2020.

При составлении рейтинга учитывались футболисты, которые провели на поле не менее 3 матчей. Напомним, что сборная Украины прекратила выступления на Евро-2020 в четвертьфинале, уступив Англии 0:4.

Ранее мы сообщали, украинцы – монстры перехватов и подборов на Евро-2020.

Тем временем Луческу сократил отпуск игрокам сборной Украины.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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