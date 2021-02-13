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"Заря" – "Десна": видеотрансляция центрального матча УПЛ

13 февраля, 11:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды сыграют в 14 туре Премьер-лиги

"Заря" и "Десна" – это та третья сила украинского футбола, которая в прошлом сезоне до последнего боролась за место в Лиге чемпионов. В субботу, 13 февраля, после зимнего перерыва эти команды откроют 14 тур УПЛ.

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Матч пройдет в Запорожье и начнется в 14:00. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка.

ОНЛАЙН "ЗАРЯ" – "ДЕСНА"

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Кто фаворит? В букмекерских конторах небольшой фаворит встречи луганский клуб. Котировки на победу "Зари" – 2.15, на ничью – 3.30, на победу "Десны" – 3.00. Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.

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Что там в турнирной таблице? После первого круга УПЛ "Десна" идет на третьем месте – 23 очка. За ней сразу "Заря" – 20.

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Позиция
Команда
И
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П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
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17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
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-11
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Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
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7
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-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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2
2
9
16
28
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8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

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