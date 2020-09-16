"Шахтер" готовится к матчу против "Зари": что о центральном матче тура думают "горняки"

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к центральному матчу третьего тура чемпионата Украины против луганской "Зари". Ранее мы писали, что "Заря" и "Шахтер" сыграют со зрителями в центральном матче тура УПЛ. Вместе с командой тренировался вратарь Алексей Шевченко, пропустивший несколько недель из-за травмы. Он подробнее поведал о своем повреждении, а также рассказал, с каким настроем команда готовится к поединку Премьер-лиги.

"У меня были гематомы на обеих ногах, которые долго не могли рассосаться. Помогали врачи, и почти месяц я не тренировался. Теперь все хорошо, травма уже не беспокоит. Рад, что наконец-то провел первую тренировку и стал работать с мячами. Настроение всегда боевое. Сейчас нагрузки тяжелые, но потом будет легче. "Заря" неудачно начала сезон, однако на "Шахтер" любая команда настраивается очень серьезно, так что легкой игры точно не будет. Понимаем это и готовимся ответственно", – сказал Алексей Шевченко в эфире Shakhtar News.

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Также настроением перед ответственным поединком поделился полузащитник Сергей Болбат. Предыдущий матч команда проводила еще 25 августа в Суперкубке Украины, а затем сначала ушла на перерыв из-за матчей сборных, после чего пропустила тур из-за коронавируса в "Рухе". Тем не менее, Болбат не считает, что эта пауза как-то скажется на игре "горняков".

"Мы полностью готовы. Кто находился в сборных, тренировался, у нас были игры, накал. С понедельника "Шахтер" вошел в привычный режим тренировок в недельном цикле. Готовимся и понимаем, что нас ждет сложный календарь. Будет меньше времени на подготовку, больше внимания придется уделять восстановлению между матчами. Это часть нашей работы.

У "Зари" ушли футболисты, которые, на мой взгляд, были ключевыми. Трудно сказать, насколько вписались новички, что их заменили. У нас большие ожидания: верим в победу и будем все для этого делать. Не хочу оценивать "Зарю", – нам в первую очередь нужно готовить себя. И поединки, и даже голы в ворота луганчан "Шахтеру" всегда даются очень сложно, поэтому ожидаем битвы на поле", – считает Болбат.

После матча с "Зарей" донецкий клуб ждет перенесенный матч с "Рухом" и затем встреча с "Олимпиком". И все это – в течение восьми дней.

"Ничего нового для нас нет. Сейчас такой цикл предстоит пройти в клубе, затем поединки сборных. Когда начнется Лига чемпионов, игры будут каждые три дня, и для нас это расписание привычно. Все профессионалы, знают, как оставаться в форме. Будем готовы на сто процентов и должны показать хороший результат", – заявил футболист.

Смотрите, как "Шахтер" играл в стартовом туре чемпионата Украины:

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