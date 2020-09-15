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Коноплянка о матче "Шахтера" с "Зарей": "У противника – двойная мотивация"

15 сентября, 17:41

Олег Люлька Олег Люлька

В ближайшем туре украинской Премьер-лиги состоится встреча чемпионов страны с бронзовыми призерами

"Шахтер" начал подготовку к центральному матчу третьего тура чемпионата Украины, в котором "горняков" ждет встреча в Запорожье с бронзовым призером предыдущего первенства "Зарей". Поединок состоится, как и планировалось, в воскресенье, 20 сентября, несмотря на то, что у игрока "Зари" перед матчем с "Шахтером" диагностирован коронавирус.

"Думаю, не только мы, но и все команды Премьер-лиги понимают, насколько опасна "Заря", – заявил по поводу предстоящего поединка вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка. – Нельзя ни в коем случае расслабляться. К тому же противника в два раза больше мотивирует проигрыш в двух стартовых встречах, он выйдет заряженным и захочет взять очки. Чтобы добиться положительного результата, мы должны быть готовыми к этому и отдаваться на сто процентов, как на тренировках, так и в матче"

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При этом Коноплянка признался, что рад тому интенсивному календарю, который ждет "Шахтер": три матча – с "Зарей", "Рухом" и "Олимпиком" – за семь дней.

"Лучше играть, чем сидеть на карантине. Думаю, все ребята только рады, что предстоит много матчей, пусть и в таком графике – через два дня на третий. В "Шахтере" собраны профессионалы, думаю, справимся с этим. Важно правильно восстанавливаться, ведь не все могут на сто процентов выглядеть свежими, играя через два дня на третий. Но каждый знает свое тело, как лучше восстановиться после матчей, поэтому здесь нужна персональная ответственность", – цитирует Коноплянку Shakhtar News

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, "Заря" неудачно стартовала в новом чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника сперва проиграла на выезде "Десне", а затем уступила дома "Мариуполю".

В свою очередь, "Шахтер" на старте УПЛ обыграл "Колос". А поединок второго тура между "горняками" и "Рухом" был перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян.

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