Разбор судейства 5 тура чемпионата Украины. Рейтинг украинских судей

В пятом туре Премьер-лиги VAR работал уже на двух матчах и помог исправить ошибку Игоря Пасхала в матче Динамо и Десны. Арбитры, к счастью, не повлияли на результат матчей, но арбитраж был не идеальным.
Отдельно стоит отметить первое назначение в этом сезоне для Анастасии Романюк. Хочется верить, что ее уровень арбитража будет не хуже, чем у ее коллеги Екатерины Монзуль.
Рейтинг судей чемпионата Украины:
|арбитр
|М
|ср. оценка
|1 тур
|2 тур
|3 тур
|4 тур
|5 тур
|1
|Екатерина Монзуль
|1
|9,00
|9
|2
|Максим Козыряцкий
|2
|8,00
|8
|8
|3
|Дмитрий Панчишин
|1
|8,00
|8
|4
|Дмитрий Кривушкин
|1
|8,00
|8
|5
|Алексей Деревинский
|2
|8,00
|8
|8
|6
|Николай Балакин
|1
|8,00
|8
|7
|Александр Шандор
|2
|8,00
|8
|8
|8
|Евгений Арановский
|1
|8,00
|8
|9
|Сергей Бойко
|2
|8,00
|8
|8
|10
|Андрей Коваленко
|1
|8,00
|8
|11
|Александр Дердо
|1
|8,00
|8
|12
|Геннадий Серпутько
|1
|8,00
|8
|13
|Александр Омельченко
|1
|8,00
|8
|14
|Роман Блавацкий
|1
|8,00
|8
|15
|Анастасия Романюк
|1
|8,00
|8
|16
|Денис Шурман
|3
|7,67
|7
|8
|8
|17
|Виталий Романов
|2
|7,50
|7
|8
|18
|Виктор Копиевский
|2
|7,50
|8
|7
|19
|Анатолий Абдула
|2
|7,25
|7
|8
|20
|Дмитрий Бондаренко
|2
|7,00
|8
|6
|21
|Ярослав Козык
|2
|7,00
|6
|8
|22
|Игорь Пасхал
|1
|7,00
|7
|23
|Владимир Новохатний
|2
|6,50
|7
|6
|24
|Юрий Иванов
|2
|6,50
|5
|8
Ворскла – Металлист 1925 – 2:0
Арбитр: Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 46-й минуте Дмитренко в штрафной скидывал мяч под удар партнеру и попал в руку стелящемуся в подкате Челядину. Арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Игрок Ворсклы поднял ладонь вверх и заблокировал полет мяча. Эпизод должен трактоваться, как игра рукой.
На 87-й минуте Савин упал в штрафной после борьбы с Таммом. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Металлист 1925 желтую карточку. Это ошибка. Савин падал не по своей инициативе, а после четкого контакта с защитником Ворсклы. Это не симуляция. Но и не пенальти. Тамм не вышел за рамки правил и вел игровую борьбу.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
Верес – Минай – 1:0
Арбитр: Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 24-й минуте Селезнев забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Форвард Миная всем телом находился за линией последнего защитника Вереса.
На 65-й минуте при борьбе Билонога и Мирошника в штрафной мяч попал в руку защитника Вереса. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Вереса. Скорее, это верное решение. Рука была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Плюс, игрок Вереса сам подбил мяч себе в руку и это не был случайный отскок. Эпизод курьезный, но основания назначать пенальти у арбитра были.
На 93-й минуте Дахновский в подкате сзади ударил по ногам Билонога. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Дахновский даже не пытался сыграть в мяч, а откровенно прыгал в ноги сопернику. Это опасная игра с риском нанесения травмы, так что удаление заслуженное.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Черноморец – Шахтер – 0:3
Арбитр: Денис Шурман. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.
Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 10-й минуте Билошевский прямой ногой сзади врезался в ногу Патрику. Арбитр показал игроку Черноморца желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и показал красную карточку. Это верное решение. Билошевский сыграл грубо, опасно и мог нанести сопернику серьезную травму.
На 42-й минуте Матвиенко после подачи углового забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки от ассистента VAR отменил гол. Причиной стала игра рукой у Сергея Кривцова непосредственно перед голом. Это верное решение. Рука Кривцова была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Фактически, Сергей подработал мяч рукой и скинул его под удар Матвиенко. Это игра рукой и гол был справедливо отменен.
На 4-й добавленной к первому тайму минуте Путря ворвался в штрафную и забил гол. Арбитры после небольшой паузы зафиксировали офсайд и не засчитали взятие ворот. Это верное решение. В момент передачи от партнера Путря был на полкорпуса ближе к воротам, чем последний защитник Шахтера.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Днепр-1 – Рух – 2:0
Арбитр: Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был легким. Команды старались играть корректно и спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал.
В матче не было эпизодов, требующих детального разбора.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Мариуполь – Заря – 3:4
Арбитр: Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 7-й минуте Кулаков упал в штрафной, пытаясь прорваться мимо Имерекова. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но защитник Зари не вышел за рамки обычной игровой борьбы.
На 25-й минуте Гладкий упал в штрафной после борьбы с Микицеем. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Защитник Мариуполя не сыграл в мяч и наступил на ногу форварда Зари. Гладкий слишком картинно падал, чем, видимо, и вызвал подозрения арбитра в симуляции, но между игроками был четкий контакт и этот контакт помешал продолжить атаку. Так что в ворота Мариуполя стоило назначать пенальти.
Оценка: 6 баллов из 10-ти.
Колос – Александрия – 0:1
Арбитр: Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 19-й минуте Ситчинава упал в штрафной после борьбы с Бабогло. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Борьба была в рамках правил и сам игрок Колоса не стал ждать возможного свистка арбитра, а попытался продолжить атаку лежа на газоне.
На 65-й минуте Богданов упал после попытки прорваться мимо Калюжного. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Колоса желтую карточку. Это верное решение. Контакта между игроками не было и Богданов падал по своей инициативе.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Динамо – Десна – 4:0
Арбитр: Игорь Пасхал. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли корректно и мало фолили. На матче работал VAR.
Рассмотреть стоит два эпизода. На 15-й минуте Цыганков упал в штрафной после борьбы с Домбровским. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Динамо завалился на газон только почувствовав на плече руку соперника. Фола не было.
На 34-й минуте Буяльский упал в штрафной после подката Сафронова. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Десны. Это верное решение. Сафронов не сыграл в мяч и ударил по ногам соперника, который уже пробросил себе мяч на ход.
Пенальти был настолько очевидным, что вызывает вопросы, каким образом арбитр мог его не увидеть. У него была хорошая позиция и такие фолы он должен замечать без помощи VAR.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
Львов – Ингулец – 1:2
Арбитр: Анастасия Романюк. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.
Рассмотреть стоит один эпизод. На 38-й минуте Ситало получил передачу из глубины и развивал атаку на фланге. Арбитр зафиксировала офсайд. Это ошибка. Форвард Ингульца находился на линии с последним защитником Львова.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
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