Разбор судейства 5 тура чемпионата Украины. Рейтинг украинских судей

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах пятого тура чемпионата Украины

Разбор судейства 5 тура чемпионата Украины от Михаила Метревели

В пятом туре Премьер-лиги VAR работал уже на двух матчах и помог исправить ошибку Игоря Пасхала в матче Динамо и Десны. Арбитры, к счастью, не повлияли на результат матчей, но арбитраж был не идеальным.

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Отдельно стоит отметить первое назначение в этом сезоне для Анастасии Романюк. Хочется верить, что ее уровень арбитража будет не хуже, чем у ее коллеги Екатерины Монзуль.

Рейтинг судей чемпионата Украины:

арбитр М ср. оценка 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 1 Екатерина Монзуль 1 9,00 9 2 Максим Козыряцкий 2 8,00 8 8 3 Дмитрий Панчишин 1 8,00 8 4 Дмитрий Кривушкин 1 8,00 8 5 Алексей Деревинский 2 8,00 8 8 6 Николай Балакин 1 8,00 8 7 Александр Шандор 2 8,00 8 8 8 Евгений Арановский 1 8,00 8 9 Сергей Бойко 2 8,00 8 8 10 Андрей Коваленко 1 8,00 8 11 Александр Дердо 1 8,00 8 12 Геннадий Серпутько 1 8,00 8 13 Александр Омельченко 1 8,00 8 14 Роман Блавацкий 1 8,00 8 15 Анастасия Романюк 1 8,00 8 16 Денис Шурман 3 7,67 7 8 8 17 Виталий Романов 2 7,50 7 8 18 Виктор Копиевский 2 7,50 8 7 19 Анатолий Абдула 2 7,25 7 8 20 Дмитрий Бондаренко 2 7,00 8 6 21 Ярослав Козык 2 7,00 6 8 22 Игорь Пасхал 1 7,00 7 23 Владимир Новохатний 2 6,50 7 6 24 Юрий Иванов 2 6,50 5 8

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0

Арбитр: Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

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Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 46-й минуте Дмитренко в штрафной скидывал мяч под удар партнеру и попал в руку стелящемуся в подкате Челядину. Арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Игрок Ворсклы поднял ладонь вверх и заблокировал полет мяча. Эпизод должен трактоваться, как игра рукой.

На 87-й минуте Савин упал в штрафной после борьбы с Таммом. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Металлист 1925 желтую карточку. Это ошибка . Савин падал не по своей инициативе, а после четкого контакта с защитником Ворсклы. Это не симуляция. Но и не пенальти. Тамм не вышел за рамки правил и вел игровую борьбу.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Верес – Минай – 1:0

Арбитр: Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

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Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 24-й минуте Селезнев забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Форвард Миная всем телом находился за линией последнего защитника Вереса.

На 65-й минуте при борьбе Билонога и Мирошника в штрафной мяч попал в руку защитника Вереса. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Вереса. Скорее, это верное решение. Рука была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Плюс, игрок Вереса сам подбил мяч себе в руку и это не был случайный отскок. Эпизод курьезный, но основания назначать пенальти у арбитра были.

На 93-й минуте Дахновский в подкате сзади ударил по ногам Билонога. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Дахновский даже не пытался сыграть в мяч, а откровенно прыгал в ноги сопернику. Это опасная игра с риском нанесения травмы, так что удаление заслуженное.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Черноморец – Шахтер – 0:3

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Арбитр: Денис Шурман. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 10-й минуте Билошевский прямой ногой сзади врезался в ногу Патрику. Арбитр показал игроку Черноморца желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и показал красную карточку. Это верное решение. Билошевский сыграл грубо, опасно и мог нанести сопернику серьезную травму.

На 42-й минуте Матвиенко после подачи углового забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки от ассистента VAR отменил гол. Причиной стала игра рукой у Сергея Кривцова непосредственно перед голом. Это верное решение. Рука Кривцова была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Фактически, Сергей подработал мяч рукой и скинул его под удар Матвиенко. Это игра рукой и гол был справедливо отменен.

На 4-й добавленной к первому тайму минуте Путря ворвался в штрафную и забил гол. Арбитры после небольшой паузы зафиксировали офсайд и не засчитали взятие ворот. Это верное решение. В момент передачи от партнера Путря был на полкорпуса ближе к воротам, чем последний защитник Шахтера.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Днепр-1 – Рух – 2:0

Арбитр: Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был легким. Команды старались играть корректно и спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал.

В матче не было эпизодов, требующих детального разбора.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Заря – 3:4

Арбитр: Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 7-й минуте Кулаков упал в штрафной, пытаясь прорваться мимо Имерекова. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но защитник Зари не вышел за рамки обычной игровой борьбы.

На 25-й минуте Гладкий упал в штрафной после борьбы с Микицеем. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка . Защитник Мариуполя не сыграл в мяч и наступил на ногу форварда Зари. Гладкий слишком картинно падал, чем, видимо, и вызвал подозрения арбитра в симуляции, но между игроками был четкий контакт и этот контакт помешал продолжить атаку. Так что в ворота Мариуполя стоило назначать пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

Колос – Александрия – 0:1

Арбитр: Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 19-й минуте Ситчинава упал в штрафной после борьбы с Бабогло. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Борьба была в рамках правил и сам игрок Колоса не стал ждать возможного свистка арбитра, а попытался продолжить атаку лежа на газоне.

На 65-й минуте Богданов упал после попытки прорваться мимо Калюжного. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Колоса желтую карточку. Это верное решение. Контакта между игроками не было и Богданов падал по своей инициативе.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Динамо – Десна – 4:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли корректно и мало фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит два эпизода. На 15-й минуте Цыганков упал в штрафной после борьбы с Домбровским. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Динамо завалился на газон только почувствовав на плече руку соперника. Фола не было.

На 34-й минуте Буяльский упал в штрафной после подката Сафронова. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Десны. Это верное решение. Сафронов не сыграл в мяч и ударил по ногам соперника, который уже пробросил себе мяч на ход.

Пенальти был настолько очевидным, что вызывает вопросы, каким образом арбитр мог его не увидеть. У него была хорошая позиция и такие фолы он должен замечать без помощи VAR.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Львов – Ингулец – 1:2

Арбитр: Анастасия Романюк. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 38-й минуте Ситало получил передачу из глубины и развивал атаку на фланге. Арбитр зафиксировала офсайд. Это ошибка. Форвард Ингульца находился на линии с последним защитником Львова.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Таблица чемпионата Украины