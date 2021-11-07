Иранец из Зари разгромил Верес: видео голов

Благодаря хет-трику своего иранского нападающего Шахаба Захеди Заря одолела Верес со счетом 3:0 и вернула себе третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги
Шахаб Захеди в ударе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Иранский форвард Зари Шахаб Захеди продолжает феерить. В четверг его гол+пас принесли луганчанам победу 2:0 над софийским ЦСКА в Лиге конференций.
А в воскресенье, 7 ноября, Шахаб в одиночку обыграл в 14-м туре УПЛ Верес, забив ему три мяча. В итоге – 3:0 в пользу Зари, которая потеснила с третьего места Ворсклу, накануне сенсационно обыгравшую Динамо 2:1.
ВИДЕО ГОЛОВ ШАХАБА
Заря – Верес – 3:0
Голы: Шахаб, 47, 49, 84
Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо – Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Нагнойный,86) – Шахаб (Кристиан, 86), Гладкий, Аллахьяр (Алефиренко, 89)
Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько (Полюлях, 83), Дахновский (Шестаков, 61), Панасенко (Гегедош, 65), Г. Пасич (Тимофеенко , 81) – Сергийчук (Гечев, 60)
Предупреждения: Аллахьяр – Солдат, Мирошник, Гечев
Напомним, по результатам 14-го тура УПЛ в лидеры вышел Шахтер, обыгравший Колос на его поле 3:1.
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