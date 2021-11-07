Іранець із Зорі розгромив Верес: відео голів

Завдяки хет-трику свого іранського нападника Шахаба Захеді Зоря здолала Верес з рахунком 3:0 і повернула собі третій рядок турнірної таблиці Прем'єр-ліги

Шахаб Захеді в ударі / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Іранський форвард Зорі Шахаб Захеді продовжує феєрити. У четвер його гол+пас принесли луганцям перемогу 2:0 над софійським ЦСКА у Лізі конференцій.

А в неділю, 7 листопада, Шахаб самотужки обіграв у 14-му турі УПЛ Верес, забивши йому три м'ячі. У підсумку – 3:0 на користь Зорі, яка потіснила з третього рядка Ворсклу, яка напередодні сенсаційно обіграла Динамо 2:1.

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ВІДЕО ГОЛІВ ШАХАБА

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Зоря – Верес – 3:0

Голи: Шахаб, 47, 49, 84

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Жуніньо – Хомченовський (Алібеков, 79), Булеца, Луньов (Нагнойний, 86) – Шахаб (Кристіан, 86), Гладкий, Аллах'яр (Алефіренко, 89)

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько (Полюлях, 83), Дахновський (Шестаков, 61), Панасенко (Гегедош, 65), Г. Пасіч (Тимофеєнко, 81) – Сергійчук (Гечев, 60)

Попередження: Аллах'яр – Солдат, Мірошник, Гечев

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Нагадаємо, за підсумками 14-го туру УПЛ у лідери вийшов Шахтар, який обіграв Колос на його полі 3:1.