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Финалист Кубка Украины усилился вратарем-фокусником "Динамо"

10 сентября, 22:37

Елена Павлова Елена Павлова

В новом клубе 18-летний голкипер будет выступать под номером 81

Финалист прошлогоднего Кубка Украины полтавская "Ворскла" подписала 18-летнего голкипера "Динамо" Алексея Слуцкого. Ранее мы сообщали, что молодой украинский вратарь выдал обалденные фокусы на пляже. Слуцкий обращается с мячом, как настоящий бразильский технарь.

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Детали трансфера Слуцкого пока что неизвестны, так как полтавский клуб еще не объявил о подписании. Однако профиль игрока уже появился в заявке "Ворсклы" на нынешний сезон на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Отмечается, что Алексей будет выступать под №81.

Алексей Слуцкий

Алексей Слуцкий / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что Слуцкий является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне вратарь был в заявке киевлян, но так и не вышел на поле ни в одном матче. Сообщалось, что этой весной Алексей сломал палец на руке и смог приступить к полноценным тренировкам только через три месяца.

Интересно, что у "Ворсклы" есть свой голкипер-вундеркинд. 16-летний Павел Исенко стал героем полуфинала Кубка Украины с "Мариуполем" (1:1, 2:3 по пенальти), когда отбил три послематчевых пенальти.

Смотрите, как "Ворскла" играла с "Динамо" в финале Кубка Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава премьер-лига трансфер Алексей Слуцкий

Источники: ua-football , официальный сайт УПЛ

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