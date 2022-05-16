Чемпионат Украины по футболу возобновят ради двух матчей

Львовский Рух сыграет в Польше два пропущенных поединка чемпионата U-19, чтобы пробиться в Юношескую Лигу чемпионов

Рух хочет обойти Динамо и пробиться в Лигу чемпионов / Фото: Рух Львов

Дирекция украинской Премьер-лиги разрешила сыграть два матча национального чемпионата среди юношеских команд, хотя официально турнир уже завершен.

Таким образом, руководство украинского футбола поддержало львовский Рух.

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В чемпионате Украины U-19 на начало войны Рух отставал от лидирующего Динамо на пять очков, но имел три игры в запасе.

Клуб хочет сыграть два поединка, чтобы попытаться выйти на первое место и получить историческую путевку в Юношескую Лигу чемпионов.

В Польше с Рухом согласились сыграть Ингулец (17 мая) и Колос (20 мая), сообщает УПЛ.

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Третий пропущенный матч Рух должен был играть с Днепром-1, но соперники отказались ехать в Польшу.

Ранее мы писали, что клуб украинской Премьер-лиги не сможет играть в следующем сезоне.