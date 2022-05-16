Чемпіонат України з футболу відновлять заради двох матчів

Львівський Рух зіграє у Польщі два пропущені поєдинки чемпіонату U-19, щоб пробитися до Юнацької Ліги чемпіонів

Рух хоче обійти Динамо і пробитися у Лігу чемпіонів / Фото: Рух Львів

Дирекція української Прем'єр-ліги дозволила зіграти два матчі національного чемпіонату серед юнацьких команд, хоча офіційно турнір уже завершено.

Таким чином керівництво українського футболу підтримало львівський Рух.

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У чемпіонаті України U-19 на початок війни Рух відставав від лідируючого Динамо на п'ять очок, але мав три гри у запасі.

Клуб хоче зіграти два поєдинки, щоб спробувати вийти на перше місце та здобути історичну путівку до Юнацької Ліги чемпіонів.

У Польщі з Рухом погодилися зіграти Інгулець (17 травня) та Колос (20 травня), повідомляє УПЛ.

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Третій пропущений матч Рух мав грати з Дніпром-1, але суперники відмовилися їхати до Польщі.

Раніше ми писали, що клуб української Прем'єр-ліги не зможе грати у наступному сезоні.