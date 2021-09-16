15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

За такие деньги можно и по морде получить! Впервые в истории боксерам дадут премиальные

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 сентября, 15:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С этого года чемпионы мира по боксу среди любителей заработают по 100 тысяч долларов, серебряные призеры получат по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч
Александр Хижняк стал чемпионом мира в 2017 году
Александр Хижняк стал чемпионом мира в 2017 году / Фото: Reuters

Впервые за 75-летнюю историю Международной ассоциации бокса (AIBA) призеры чемпионата мира будут награждены денежными призами.

Читайте также: Так будет с каждым! Смотрите, как украинец избивал россиянина

Реклама

Призовой фонд мирового первенства, который пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября, составляет 2,6 млн долларов.

Золотые медалисты получат по 100 тыс., серебряные – по 50 тыс., а бронзовые – по 25 тыс.

"Это первый раз, когда AIBA будет награждать призеров чемпионата мира материально. Так и должно быть. Мы знаем, что это принесет большую пользу боксерам. Они должны быть не только успешными на ринге, но и самодостаточными и процветающими", – цитирует президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

Реклама

Украинские боксеры успешно выступают на чемпионатах мира, а значит имеют шанс хорошо заработать.

За всю историю сборная Украины по боксу выиграла на чемпионатах мира 29 медалей – 6 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Пятница, 17 сентября
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять