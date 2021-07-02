Усику придется совладать с огромным мамонтом. Фьюри купит трансляцию боя украинца с Джошуа

Обладатель чемпионского пояса WBC Тайсон Фьюри рассказал, что ждет от поединка Усика с Джошуа и не смог назвать победителя этого противостояния

Тайсон Фьюри может встретиться с победителем боя Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке Энтони Джошуа против Александра Усика.

Читайте также: Усик сольет бой Джошуа за бабки: что знает о поединке украинца бывший тренер Кличко

"Не знаю, кто победит. Я читал, что этот бой пройдет в сентябре. Я не обращаю на него много внимания, так как я сконцентрирован на своем собственном поединке.

Это хороший бой для обоих парней – им многое предстоит доказать. Все включают Усика в список pound-for-pound.

Людям интересно, сможет ли Джошуа справиться с соперником, который обладает хорошими боксерскими навыками, ловкими ногами и точностью. Сможет ли Усик совладать со столь огромным мамонтом, большим и сильным супертяжеловесом?

Это будет интересный бой. Я однозначно куплю трансляцию этого поединка", – сказал Фьюри.

Читайте также: Почти два раунда: Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов

Ранее сообщалось, что бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября.