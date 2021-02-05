Усик не будет молчать: патриотизм для грязнули и реакция на попадание в базу "Миротворца"

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) вспомнил свою реакцию на новость, что попал в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России". Бывший абсолютный чемпион в крузервейте считает, что это произошло из-за его появления в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!".

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Александр Усик / Фото: Instagram

"Очень спокойно к этому отнесся. Не то чтобы не обращаю внимания, просто не заостряю его на этом. Не ковырялся в интернете, не искал какой-то поддержки или наоборот – хая. Мне часто говорят не говорить какие-то вещи. Но некоторые вещи для меня неприемлемы. Если мне что-то не нравится, почему я должен молчать? Бояться общественного мнения?", – сказал Усик ютуб-каналу Ходят Слухи.

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Также украинец рассказал, что патриотизм – это то, за чем прячутся грязнули, грязнейшие люди. Тогда как Усик – сын своей страны: "Я ее очень сильно обожаю и люблю".

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Александр Усик / Фото: AFP

"Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтоб я поменял гражданство. 5-6 стран, прям нормальный кэш. Но не все ж за деньги можно купить. Я люблю свою страну, я стараюсь развивать ее в разных родах деятельности. Стараюсь в спорте ее прославлять, строить здесь бизнес, с которого я буду платить налоги стране. И я хочу, чтобы мои дети здесь жили", – отметил Усик.

Ранее Усик рассказал, что Ломаченко крупно ограбили в США, но украинский боксер справился с ситуацией.

Мы писали, что за отсрочку боя с Джошуа Усик может получить 5 миллионов долларов. Украинцу не платили столько ни за один поединок.

Также мы рассказывали, что, скорее всего, следующим соперником Усика будет британец Джо Джойс.На кону будет стоять титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.

Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

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