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Усик не буде мовчати: патріотизм для бруднулі і реакція на потрапляння в базу "Миротворця"

5 лютого, 11:53

Олена Павлова Олена Павлова

Український боксер підкреслив, що йому пропонували нормальний кеш за зміну країни

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (18-0, 13 КО) згадав свою реакцію на новину, що потрапив в базу сайту "Миротворець"за "антиукраїнську пропаганду і заперечення агресії Росії". Колишній абсолютний чемпіон в крузервейті вважає, що це сталося через його появу в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос воскрес!".

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Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

"Дуже спокійно до цього поставився. Не те щоб не звертаю уваги, просто не загострюю її на цьому. Не копирсався в інтернеті, не шукав якоїсь підтримки або навпаки – хая. Мені часто говорять не говорити якісь речі. Але деякі речі для мене неприйнятні. Якщо мені щось не подобається, чому я повинен мовчати? Боятися громадської думки?", – сказав Усик ютуб-каналу Ходять чутки.

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Також українець розповів, що патріотизм – це те, за чим ховаються бруднулі, брудні люди. Тоді як Усик – син своєї країни: "Я її дуже сильно обожнюю і люблю".

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Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: AFP

"Мені пропонували багато разів і немаленькі суми для того, щоб я поміняв громадянство. 5-6 країн, прям нормальний кеш. Але не все ж за гроші можна купити. Я люблю свою країну, я намагаюся розвивати її в різних родах діяльності. Намагаюся в спорті її прославляти, будувати тут бізнес, з якого я буду платити податки країні. І я хочу, щоб мої діти тут жили", – зазначив Усик.

Раніше Усик розповів, що Ломаченко крупно пограбували в США, але український боксер впорався з ситуацією.

Ми писали, що за відстрочку бою з Джошуа Усик може отримати 5 мільйонів доларів. Українцю не платили стільки ні за один поєдинок.

Також ми розповідали, що, швидше за все, наступним суперником Усика буде британець Джо Джойс.На кону буде стояти титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO.

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram
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