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Соцсети посмеялись над боем Майка Тайсона и Роя Джонса

29 ноября, 10:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американские ветераны вышли на ринг в Лос-Анджелесе и выглядели на свой возраст

Минувшей ночью бывшие звезды ринга Майк Тайсон и Рой Джонс тряхнули стариной и снова попытались проявить свое мастерство. Смотрите лучшие моменты боя Майка Тайсона и Роя Джонса. По итогам восьми раундов судьи выставили ничью. Причем один из них увидел победу Джонса со счетом 80:76!

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Статистика показала, что Тайсон перебоксировал Джонса в семи раундах, однако это не обеспечило ему победу. Ценители бокса довольно скептически оценили увиденное и разразились мемами в соцсетях. Многие считают, что бойцы выглядели очень уставшими после каждого раунда.

Особенно досталось Рою Джонсу, который находился в прострации уже после первой двухминутки.

Даже героя знаменитого сериала о Симпсонах привлекли.

Во время боя было очень много клинчей, что зрители не обошли вниманием.

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"Обнимашек" было очень много.

А заканчивалось все примерно так:

Впрочем, были и такие, которые защищали легенд, вспоминая, что им обоим уже за 50. И радовались уже тому, что боксеры вообще вышли на ринг.

А вот так реагировали на произошедшее, в том числе и на ничейный результат, те, кто заплатил за трансляцию.

Естественно, не обошли вниманием и судей.

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Некоторые даже политику приплели.

В целом же настроение публики таково, что повторять такое больше не нужно.

Напомним, конферансье Майкл Баффер отказался объявить ничью в бое Тайсона и Джонса.

Смотрите, как Майк и Рой подписывали контракт на поединок:

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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