Соцсети посмеялись над боем Майка Тайсона и Роя Джонса

Минувшей ночью бывшие звезды ринга Майк Тайсон и Рой Джонс тряхнули стариной и снова попытались проявить свое мастерство. Смотрите лучшие моменты боя Майка Тайсона и Роя Джонса. По итогам восьми раундов судьи выставили ничью. Причем один из них увидел победу Джонса со счетом 80:76!
Статистика показала, что Тайсон перебоксировал Джонса в семи раундах, однако это не обеспечило ему победу. Ценители бокса довольно скептически оценили увиденное и разразились мемами в соцсетях. Многие считают, что бойцы выглядели очень уставшими после каждого раунда.
Особенно досталось Рою Джонсу, который находился в прострации уже после первой двухминутки.
Даже героя знаменитого сериала о Симпсонах привлекли.
Во время боя было очень много клинчей, что зрители не обошли вниманием.
"Обнимашек" было очень много.
А заканчивалось все примерно так:
Впрочем, были и такие, которые защищали легенд, вспоминая, что им обоим уже за 50. И радовались уже тому, что боксеры вообще вышли на ринг.
А вот так реагировали на произошедшее, в том числе и на ничейный результат, те, кто заплатил за трансляцию.
Естественно, не обошли вниманием и судей.
Некоторые даже политику приплели.
В целом же настроение публики таково, что повторять такое больше не нужно.
Напомним, конферансье Майкл Баффер отказался объявить ничью в бое Тайсона и Джонса.
Смотрите, как Майк и Рой подписывали контракт на поединок:
Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона
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