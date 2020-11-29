Тайсон капитально перебоксировал Джонса: статистика ударов легендарных ветеранов

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в бою ветеранов в Лос-Анджелесе Майк Тайсон и Рой Джонс разошлись ничьей. Некогда грозные бойцы состязались в выставочном поединке восемь раундов по две минуты.

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Судьи не смогли выявить победителя, что удивило и, мягко говоря, огорчило Майка. А знаменитый 76-летний конферансье Майкл Баффер отказался объявлять результат боя Тайсона и Джонса. Причины для недовольства были очень весомые, что подтвердила статистика ударов.

В семи из восьми раундов 54-летний "Железный Майк" превзошел соперника по попаданиям в цель, а еще один завершился ничьей. Рой может похвастаться лишь количеством выброшенных ударов, но вот процент попадания – совсем невысокий.

В частности, 51-летний Рой нанес 236 ударов, но вот попал лишь в 37 случаях. Статистика конкурента – 67 из 193. И если по джебам у Тайсона небольшое преимущество (10 – 9), то по силовым ударам – двукратное (57 – 28).

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При этом оба боксера высказали готовность вновь выйти на ринг, ведь, оказывается, даже за бои ветеранов неплохо платят. А накануне Майк Тайсон угостил детей ухом Роя Джонса.

Смотрите, как Майкл и Рой вели себя на церемонии взвешивания:

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Майк Тайсон - Рой Джонс

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