Тайсон в гневе от результата боя, а знаменитый конферансье отказался объявить ничью

Этим утром в Лос-Анджелесе легендарный супертяж Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет, однако не сумел выиграть бой у другого бывшего чемпиона мира – Роя Джонса. После 8 раундов по 2 минуты поединок завершился вничью. Результат вызвал гнев и протесты у спортсменов – 54-летний Тайсон сразу же покинул ринг.

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А знаменитый конферансье бокса 76-летний Майк Баффер, прославившийся своей фразой "Let's get ready to rumble", и вовсе отказался объявлять ничью. Вместо него это пришлось сделать журналисту, который брал интервью у Тайсона и Джонса.

Майк Тайсон и Рой Джонс дают интервью после боя / Фото: Reuters

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Смотрите также, как Майк Тайсон и Рой Джонс взвесились накануне возвращения на ринг. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на пять кг. Вес Майка составил 99,8 кг, а под Роем весы показали 95,2 кг.

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

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