Прощай, тероборона. Стало известно, когда Ломаченко вернется на ринг

Украинский боксер готовится возобновить карьеру. Ранее Василий уже отказался от объединительного боя с Джорджем Камбососом

Василий Ломаченко собирается вернуться на ринг

Украинские спортсмены сплотились вокруг страны в войне против фашистской России. Многие поставили свою карьеру на паузу и пошли ряды ТРО или ВСУ.

Одним из них стал боксер Василий Ломаченко, который записался в ряды территориальной обороны в конце февраля. После этого спортсмен пропал из медиапространства и отказался от объединительного чемпионского боя в легком весе с Джорджем Камбососом.

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Тем не менее, ожидается, что вскоре Василий вернется на ринг. Журналист Майкл Бенсон заявил, что украинец готов возобновить карьеру в октябре и попросил своих представителей организовать ему поединок.

К слову, недавно Ломаченко угодил в скандальную ситуацию после обстрела Белгород-Днестровского. Боксер долго не реагировал на атаки фашистов, а его запоздалый пост в Instagram вышел крайне примитивным.

Отметим, что другой известный боксер Александр Усик еще в конце марта покинул ряды территориальной обороны ради боя против Энтони Джошуа. Матч-реванш с британцем пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.