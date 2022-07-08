Прощавай, тероборона. Стало відомо, коли Ломаченко повернеться на ринг

Український боксер готується поновити кар'єру. Раніше Василь вже відмовився від об'єднавчого бою з Джорджем Камбососом

Василь Ломаченко має намір повернутися на ринг

Українські спортсмени згуртувалися довкола країни у війні проти фашистської Росії. Багато хто поставив свою кар'єру на паузу і пішов ряди ТРО або ЗСУ.

Одним із них став боксер Василь Ломаченко, який записався до лав територіальної оборони наприкінці лютого. Після цього спортсмен зник з медіапростору та відмовився від об'єднавчого чемпіонського бою у легкій вазі з Джорджем Камбососом.

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Проте очікується, що невдовзі Василь повернеться на ринг. Журналіст Майкл Бенсон заявив, що українець готовий відновити кар'єру у жовтні та попросив своїх представників організувати йому поєдинок.

До речі, нещодавно Ломаченко потрапив у скандальну ситуацію після обстрілу Білгород-Дністровського. Боксер довго не реагував на атаки фашистів, а його запізнілий пост у Instagram вийшов вкрай примітивним.

Зазначимо, що інший відомий боксер Олександр Усик ще наприкінці березня залишив лави територіальної оборони заради бою проти Ентоні Джошуа. Матч-реванш із британцем пройде 20 серпня у Саудівській Аравії.