Ломаченко молчит, пока его город бомбят! Боксера разносят в соцсетях (фото)

Известный боксер никак не реагирует на атаки фашистов на его город. Вместо этого "ватные" посты в его Instagram продолжают раздражать подписчиков

Василий Ломаченко одевал флаг Белгород-Днестровского, а теперь молчит о его обстреле

Фашисты продолжают уничтожать инфраструктуру и мирных людей Украины. Сегодня ночью армия кровожадного Путина обстреляла Одесскую область.

Пострадали турбаза, а также многоэтажка в Белгород-Днестровском районе. Известно как минимум о 17 погибших. Обычно знаменитости резко реагируют на атаки в их родных городах.

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К примеру, уроженец Кременчуга боксер Вячеслав Сенченко назвал Россию страной-людоедом после обстрела ТЦ в его городе. А вот один из самых известных жителей Белгород-Днестровского молчит...

Речь идет о Василии Ломаченко, который вроде как служит в территориальной обороне города. Имея аккаунт в Instagram на 2,1 миллиона подписчиков, боксер не удосужился ни обвинить Россию в терроризме, ни просто поддержать людей.

Вместо этого его страница продолжает пестрить блевотными постами. Последним было поздравление с советским праздником – Днем победы 9 мая. Подпись "Спасибо деду за Победу" не нуждается в комментариях...

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И при этом так контрастно выглядит фотография Ломаченко в "сине-желтых" перчатках по соседству. А пост с картинкой "голубя мира" для Украины и России и молитвы в ней и вовсе вызвал раздражение у пользователей после обстрела Одесской области.

Василий, Вы реально долбанутый? Сегодняшний прилет по родному городу, не? Все равно за мир?

Ты вообще человек!?

Удали!!!!!!!!!!!!!!! Докажи, что не все мозги отбили.

Ну что там, когда ручки будем жать рашистам?

Вася, ты идиот. Как тебе такие картиночки после того, как под этим флагом справа обстреливают ракетами гражданских насмерть в твоем же Белгород-Днестровском?!

Позорище!!!!!!

Конченый

Дебил, вата

Вася, ты не Украинец. Позор

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Остается надеяться, что Василий лишь собирается с мыслями, чтобы засудить страну-террориста и высказать свою принципиальную позицию. Лишь бы она не заключалась в очередной неуместной молитве, призывах об абстрактной дружбе народов и прочими попытками усидеть на двух стульях...