После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпиона

Все свои победы Дайго Хига одержал нокаутом, но обидно упустил шанс стать рекордсменом

Японский боксер Дайго Хига вполне мог бы претендовать на награду за лучший нокаут 2020 года. В последний день уходящего года Хига эффектно нокаутировал Юки Кобаяши в пятом раунде. Хига дважды попал в голову сопернику мощным апперкотом, после чего тот оказался на канвасе и еще долго не мог подняться на ноги.

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Хига одержал 17-ю победу на профессиональном ринге. Ранее Дайго владел титулом чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (50,8 кг), однако лишился пояса по собственной глупости – он провалил взвешивание перед поединком с Кристофером Росалесм, да еще и впоследствии проиграл бой, не сумев установить новый рекорд Японии по количеству нокаутов подряд – его серия остановилась на отметке 15.

В главном поединке вечера чемпион мира Кадзуто Иока успешно защитил титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе. Судья поймал боксера после удара в голову.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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