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После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпиона

31 декабря, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все свои победы Дайго Хига одержал нокаутом, но обидно упустил шанс стать рекордсменом

Японский боксер Дайго Хига вполне мог бы претендовать на награду за лучший нокаут 2020 года. В последний день уходящего года Хига эффектно нокаутировал Юки Кобаяши в пятом раунде. Хига дважды попал в голову сопернику мощным апперкотом, после чего тот оказался на канвасе и еще долго не мог подняться на ноги.

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Хига одержал 17-ю победу на профессиональном ринге. Ранее Дайго владел титулом чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (50,8 кг), однако лишился пояса по собственной глупости – он провалил взвешивание перед поединком с Кристофером Росалесм, да еще и впоследствии проиграл бой, не сумев установить новый рекорд Японии по количеству нокаутов подряд – его серия остановилась на отметке 15.

В главном поединке вечера чемпион мира Кадзуто Иока успешно защитил титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе. Судья поймал боксера после удара в голову.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter
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Источник: Сегодня|Спорт

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