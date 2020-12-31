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Судья поймал боксера после удара в голову в чемпионском поединке перед Новым годом

31 декабря, 12:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чемпион успешно защитил титул чемпиона мира в во втором наилегчайшем весе

Накануне Нового года в Токио прошел вечер бокса, в главном поединке которого Кадзуто Иока защищал пояс чемпиона мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе (До 52,1 кг) в бою против соотечественника Косей Танаки, сообщает Tim – Boxeo в Twitter.

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В пятом и шестом раундах Иока отправлял соперника в нокдаун, а в восьмом рефери вынужден был остановить бой после того, как Кадзуто в очередной раз попал по сопернику и у того подкосились ноги. Танака еще какое-то время шатался в объятии рефери.

31-летний Иока одержал 26-ю победу на профессиональном ринге при всего двух поражениях. Его соперник потерпел первое поражение в карьере, до этого его послужной список насчитывал 15 побед.

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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Источник: Сегодня|Спорт

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