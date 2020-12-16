Украинец исполняет самые шикарные броски в истории: смотрите ТОП-10 сумасшедших данков

Украинский данкер Дмитрий "Smoove" Кривенко исполнил лучший бросок сверху за всю историю финалов FIBA 3х3 World Tour. Рейтинг самых ярких моментов сформировали эксперты ФИБА. Участник международного коллектива Dunk Elite возглавил топ-10 моментов мирового тура. Ранее украинец Кривенко поразил легенд НБА зрелищным данком.
Лучшим за всю историю признали данк украинца в финале конкурса в сезоне 2019 года в японской Уцуномии. Хотя тогда Кривенко по сумме баллов финала очень неожиданного стал вторым.
Читайте также: Украинский "Майкл Джордан": "Мой самый сложный бросок – "Камикадзе"
Напомним, что международная федерация баскетбола начала определять сильнейшего данкера планеты с 2012 года в рамках чемпионатов мира 3х3. И оказалось, что самые крутые мастера по броскам сверху живут в Украине – за нами остались три из шести конкурсов.
Дважды – в 2016-м и 2018-м – побеждал Дмитрий Smoove Кривенко, а в 2019-м слэм-данк контест выиграл Вадим Miller Поддубченко.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк