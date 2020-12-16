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Украинец исполняет самые шикарные броски в истории: смотрите ТОП-10 сумасшедших данков

16 декабря, 11:04

Елена Павлова Елена Павлова

Дмитрий "Smoove" Кривенко также дважды становился чемпионом мира

Украинский данкер Дмитрий "Smoove" Кривенко исполнил лучший бросок сверху за всю историю финалов FIBA ​​3х3 World Tour. Рейтинг самых ярких моментов сформировали эксперты ФИБА. Участник международного коллектива Dunk Elite возглавил топ-10 моментов мирового тура. Ранее украинец Кривенко поразил легенд НБА зрелищным данком.

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Лучшим за всю историю признали данк украинца в финале конкурса в сезоне 2019 года в японской Уцуномии. Хотя тогда Кривенко по сумме баллов финала очень неожиданного стал вторым.

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Напомним, что международная федерация баскетбола начала определять сильнейшего данкера планеты с 2012 года в рамках чемпионатов мира 3х3. И оказалось, что самые крутые мастера по броскам сверху живут в Украине – за нами остались три из шести конкурсов.

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Дважды – в 2016-м и 2018-м – побеждал Дмитрий Smoove Кривенко, а в 2019-м слэм-данк контест выиграл Вадим Miller Поддубченко.

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данк Дмитрий Кривенко лучший баскетболист
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