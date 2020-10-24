Кровавая драка в ресторане Одессы: баскетболиста усмиряли баллончиком

Один из игроков одесской команды сейчас восстанавливается после перелома челюсти

Игроки БК "Одесса" стали участниками драки в одном из одесских ресторанов. Видео разборок опубликовал телеграмм-канал @xydessa. Участниками инцидента стали 30-летний американский защитник Баден Джаксен и предположительно его 28-летний земляк, новичок клуба Дрю Брендон. Одному из мужчин в результате драки разбили голову, а одного из баскетболистов успокаивали с помощью баллончика.

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Это уже не первая потасовка с участием баскетболистов "Одессы" за последние несколько месяцев. Напомним, что Джаксен пропускает старт сезона, так как восстанавливается после перелома челюсти. Американец был травмирован в сентябре, когда матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой. При равной игре, когда до финальной сирены оставалось чуть более пяти минут, на площадке началась потасовка.

Реклама БК "Одесса" – "Тернополь" / Фото: БК Одесса В тренде Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

Напомним, что в четверг, 22 октября, одесская команда добыли первую победу в сезоне, одолев на домашней площадке "Будивельник" со счетом 86:69. И сейчас идет на шестом месте.

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