Железный Майк плохому не научит, но Усику лучше поберечь свои уши

Майк Тайсон собрался тренировать Джошуа к бою-реваншу с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока британский боксер никак не может определиться со своим будущим тренером, который будет готовить его к реваншу с Александром Усиком. В поисках наставника он уже исколесил всю Америку.

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А тем временем легенда Майк Тайсон предложил свои услуги в подготовке Эй-Джея. Но заранее предупредил, что Джошуа нужно еще многому научиться.

"Готов ли помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт возьми, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, так что Энтони до сих пор учится", – сказал Джошуа в интервью ESNEWS.

Майк Тайсон / Фото: Getty Images

Тайсон, конечно, молодец, но главное, чтобы он не научил британца своим грязным приемчикам.

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Напомним, что 24 года назад, во время легендарного боя Холифилд – Тайсон, в одном из моментов Майк откусил кусок уха своему сопернику.

Отметим, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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А уже в марте-апреле Усик проведет бой-реванш с Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".

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