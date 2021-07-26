Все медалисты Олимпийских игр 26 июля

Чемпионы Олимпиады 26 июля / Фото: Reuters
Украинцы на подиум Игр 26 июля не поднимались.
Ольга Харлан провалилась в фехтовании.
А чемпионка Европы Камила Конотоп стала пятой в соревнованиях штангисток – это лучший результат дня у нашей команды.
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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 26 ИЮЛЯ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. До 55 кг
Хидилин Диаз (Филиппины) Киюн Лиао (Китай) Зульфия Чиншанло (Казахстан)
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины. 10 м, вышка
Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай) Александр Бондарь – Виктор Минибаев (ОКР)
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Сабля
София Позднякова (ОКР) Софья Великая (ОКР) Манон Брюне (Франция)
Мужчины. Рапира
Чун Ка Лонг (Гонконг) Даниэле Гароццо (Италия) Александр Чупенич (Чехия)
ТРИАТЛОН
Мужчины
Кристиан Блюмменфельт (Норвегия) Алекс Йи (Великобритания) Хайден Вильде (Новая Зеландия)
ПЛАВАНИЕ
Женщины
100 м, баттерфляй
Маргарет Макнил (Канада) Чжан Юйфэй (Китай) Эмма Маккеон (Австралия)
400 м, вольный стиль
Ариарне Титмус (Австралия) Кэтлин Ледеки (США) Ли Бинцзе (Китай)
Мужчины
100 м, брасс
Адам Пити (Великобритания) Арно Камминга (Нидерланды) Николо Мартиненги (Италия)
4х100 м, вольный стиль, эстафета
США Италия Австралия
СКЕЙТБОРДИНГ
Женщины. Стрит
Момидзи Нисия (Япония) Райсса Лил (Бразилия) Фуна Накаями (Япония)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Женщины. Скит
Эмбер Инглиш (США) Диана Бакоси (Италия) Мень Вэй (Китай)
Мужчины. Скит
Винсент Хэнкок (США) Йеспер Хансен (Дания) Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)
МАУНТИНБАЙК
Мужчины
Томас Пидкок (Великобритания) Матиас Флюкигер (Швейцария) Давид Валеро (Испания)
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Мужчины. Каноэ-одиночка
Беньямин Савшек (Словения) Лукаш Роган (Чехия) Сидерис Тасиадис (Германия)
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины. Командные соревнования
Южная Корея Китайский Тайбэй Япония
ДЗЮДО
Женщины. До 57 кг
Нора Гьякова (Косово) Сара-Леони Сизик (Франция) Цукаса Йосида (Япония) Джессика Климкейт (Канада)
Мужчины. До 73 кг
Сехэй Оно (Япония) Лаша Шавдатуашвили (Грузия) Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия) Ан Чхан Рим (Южная Корея)
ТХЭКВОНДО
Женщины. До 67 кг
Матеа Елич (Хорватия) Лорен Уильямс (Великобритания) Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар) Хедайя Вахба (Египет)
Мужчины. До 80 кг
Максим Храмцов (ОКР) Салех Эльшарабати (Иордания) Тони Канает (Хорватия) Сеиф Эисса (Египет)
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Командное многоборье. Мужчины
ОКР Япония Китай
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Смешанные пары
Дзюн Мидзутани/Мима Ито (Япония) Сюй Синь/Лю Шивэнь (Китай) Линь Юньжу/Чжэн Ицзин (Китайский Тайбэй)
Таким образом, у сборной Украины остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
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