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Все медалисты Олимпийских игр 26 июля

26 июля, 17:14

Олег Люлька

В понедельник на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей в 14 видах спорта. Этот день стал первым на Играх, когда Украина осталась без наград

Чемпионы Олимпиады 26 июля / Фото: Reuters

Украинцы на подиум Игр 26 июля не поднимались.

Ольга Харлан провалилась в фехтовании.

А чемпионка Европы Камила Конотоп стала пятой в соревнованиях штангисток – это лучший результат дня у нашей команды.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 26 ИЮЛЯ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. До 55 кг

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины. 10 м, вышка

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины. Сабля

Мужчины. Рапира

ТРИАТЛОН

Мужчины

ПЛАВАНИЕ

Женщины

100 м, баттерфляй

400 м, вольный стиль

Мужчины

100 м, брасс

4х100 м, вольный стиль, эстафета

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины. Стрит

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины. Скит

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Мужчины. Скит

МАУНТИНБАЙК

Мужчины

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Мужчины. Каноэ-одиночка

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины. Командные соревнования

ДЗЮДО

Женщины. До 57 кг

Мужчины. До 73 кг

ТХЭКВОНДО

Женщины. До 67 кг

Мужчины. До 80 кг

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Мужчины

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Смешанные пары

Таким образом, у сборной Украины остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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Источник: Сегодня|Спорт

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