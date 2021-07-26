Все медалисты Олимпийских игр 26 июля

В понедельник на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей в 14 видах спорта. Этот день стал первым на Играх, когда Украина осталась без наград

Чемпионы Олимпиады 26 июля / Фото: Reuters

Украинцы на подиум Игр 26 июля не поднимались.

Ольга Харлан провалилась в фехтовании.

А чемпионка Европы Камила Конотоп стала пятой в соревнованиях штангисток – это лучший результат дня у нашей команды.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 26 ИЮЛЯ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. До 55 кг

Хидилин Диаз (Филиппины)

Хидилин Диаз (Филиппины) Киюн Лиао (Китай)

Киюн Лиао (Китай) Зульфия Чиншанло (Казахстан)

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины. 10 м, вышка

Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания)

Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай)

Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай) Александр Бондарь – Виктор Минибаев (ОКР)

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины. Сабля

София Позднякова (ОКР)

София Позднякова (ОКР) Софья Великая (ОКР)

Софья Великая (ОКР) Манон Брюне (Франция)

Мужчины. Рапира

Чун Ка Лонг (Гонконг)

Чун Ка Лонг (Гонконг) Даниэле Гароццо (Италия)

Даниэле Гароццо (Италия) Александр Чупенич (Чехия)

ТРИАТЛОН

Мужчины

Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)

Кристиан Блюмменфельт (Норвегия) Алекс Йи (Великобритания)

Алекс Йи (Великобритания) Хайден Вильде (Новая Зеландия)

ПЛАВАНИЕ

Женщины

100 м, баттерфляй

Маргарет Макнил (Канада)

Маргарет Макнил (Канада) Чжан Юйфэй (Китай)

Чжан Юйфэй (Китай) Эмма Маккеон (Австралия)

400 м, вольный стиль

Ариарне Титмус (Австралия)

Ариарне Титмус (Австралия) Кэтлин Ледеки (США)

Кэтлин Ледеки (США) Ли Бинцзе (Китай)

Мужчины

100 м, брасс

Адам Пити (Великобритания)

Адам Пити (Великобритания) Арно Камминга (Нидерланды)

Арно Камминга (Нидерланды) Николо Мартиненги (Италия)

4х100 м, вольный стиль, эстафета

США

США Италия

Италия Австралия

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины. Стрит

Момидзи Нисия (Япония)

Момидзи Нисия (Япония) Райсса Лил (Бразилия)

Райсса Лил (Бразилия) Фуна Накаями (Япония)

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины. Скит

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Эмбер Инглиш (США)

Эмбер Инглиш (США) Диана Бакоси (Италия)

Диана Бакоси (Италия) Мень Вэй (Китай)

Мужчины. Скит

Винсент Хэнкок (США)

Винсент Хэнкок (США) Йеспер Хансен (Дания)

Йеспер Хансен (Дания) Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)

МАУНТИНБАЙК

Мужчины

Томас Пидкок (Великобритания)

Томас Пидкок (Великобритания) Матиас Флюкигер (Швейцария)

Матиас Флюкигер (Швейцария) Давид Валеро (Испания)

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Мужчины. Каноэ-одиночка

Беньямин Савшек (Словения)

Беньямин Савшек (Словения) Лукаш Роган (Чехия)

Лукаш Роган (Чехия) Сидерис Тасиадис (Германия)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины. Командные соревнования

Южная Корея

Южная Корея Китайский Тайбэй

Китайский Тайбэй Япония

ДЗЮДО

Женщины. До 57 кг

Нора Гьякова (Косово)

Нора Гьякова (Косово) Сара-Леони Сизик (Франция)

Сара-Леони Сизик (Франция) Цукаса Йосида (Япония)

Цукаса Йосида (Япония) Джессика Климкейт (Канада)

Мужчины. До 73 кг

Сехэй Оно (Япония)

Сехэй Оно (Япония) Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

Лаша Шавдатуашвили (Грузия) Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)

Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия) Ан Чхан Рим (Южная Корея)

ТХЭКВОНДО

Женщины. До 67 кг

Матеа Елич (Хорватия)

Матеа Елич (Хорватия) Лорен Уильямс (Великобритания)

Лорен Уильямс (Великобритания) Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)

Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар) Хедайя Вахба (Египет)

Мужчины. До 80 кг

Максим Храмцов (ОКР)

Максим Храмцов (ОКР) Салех Эльшарабати (Иордания)

Салех Эльшарабати (Иордания) Тони Канает (Хорватия)

Тони Канает (Хорватия) Сеиф Эисса (Египет)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Мужчины

ОКР

ОКР Япония

Япония Китай

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Смешанные пары

Дзюн Мидзутани/Мима Ито (Япония)

Дзюн Мидзутани/Мима Ито (Япония) Сюй Синь/Лю Шивэнь (Китай)

Сюй Синь/Лю Шивэнь (Китай) Линь Юньжу/Чжэн Ицзин (Китайский Тайбэй)

Таким образом, у сборной Украины остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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