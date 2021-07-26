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Усі медалісти Олімпійських ігор 26 липня

26 липня, 17:14

Олег Люлька

У понеділок на Олімпіаді в Токіо розіграли 21 комплект медалей в 14 видах спорту. Цей день став першим на Іграх, коли Україна залишилася без нагород

Чемпіони Олімпіади 26 липня / Фото: Reuters

Українці на подіум Ігор 26 липня не піднімалися.

Ольга Харлан провалилась у фехтуванні.

А чемпіонка Європи Каміла Конотоп стала п'ятою в змаганнях штангісток – це найкращий результат дня у нашої команди.

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 26 ЛИПНЯ

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 55 кг

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки. 10 м, вишка

ФЕХТУВАННЯ

Жінки. Шабля

Чоловіки. Рапіра

ТРІАТЛОН

Чоловіки

ПЛАВАННЯ

Жінки

100 м, батерфляй

400 м, вільний стиль

Чоловіки

100 м, брас

4х100 м, вільний стиль, естафета

СКЕЙТБОРДИНГ

Жінки. Стріт

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Жінки. Скіт

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Чоловіки. Скіт

МАУНТІНБАЙК

Чоловіки

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

Чоловіки. Каное-одиночка

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки. Командні змагання

ДЗЮДО

Жінки. До 57 кг

Чоловіки. До 73 кг

ТХЕКВОНДО

Жінки. До 67 кг

Чоловіки. До 80 кг

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Чоловіки

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Змішані пари

Отже, у збірної України залишається дві медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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