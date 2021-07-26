Усі медалісти Олімпійських ігор 26 липня

У понеділок на Олімпіаді в Токіо розіграли 21 комплект медалей в 14 видах спорту. Цей день став першим на Іграх, коли Україна залишилася без нагород

Чемпіони Олімпіади 26 липня / Фото: Reuters

Українці на подіум Ігор 26 липня не піднімалися.

Ольга Харлан провалилась у фехтуванні.

А чемпіонка Європи Каміла Конотоп стала п'ятою в змаганнях штангісток – це найкращий результат дня у нашої команди.

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 26 ЛИПНЯ

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 55 кг

Хіділін Діаз (Філіппіни)

Хіділін Діаз (Філіппіни) Кіюн Ліао (Китай)

Кіюн Ліао (Китай) Зульфія Чиншанло (Казахстан)

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки. 10 м, вишка

Томас Дейлі – Меттью Лі (Велика Британія)

Томас Дейлі – Меттью Лі (Велика Британія) Чень Айсень – Цао Юань (Китай)

Чень Айсень – Цао Юань (Китай) Олександр Бондар – Віктор Минибаєв (ОКР)

ФЕХТУВАННЯ

Жінки. Шабля

Софія Позднякова (ОКР)

Софія Позднякова (ОКР) Софія Велика (ОКР)

Софія Велика (ОКР) Манон Брюне (Франція)

Чоловіки. Рапіра

Чун Ка Лонг (Гонконг)

Чун Ка Лонг (Гонконг) Даніеле Гароццо (Італія)

Даніеле Гароццо (Італія) Олександр Чупеніч (Чехія)

ТРІАТЛОН

Чоловіки

Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)

Крістіан Блюмменфельт (Норвегія) Алекс Ї (Велика Британія)

Алекс Ї (Велика Британія) Хайден Вільде (Нова Зеландія)

ПЛАВАННЯ

Жінки

100 м, батерфляй

Маргарет Макніл (Канада)

Маргарет Макніл (Канада) Чжан Юйфей (Китай)

Чжан Юйфей (Китай) Емма Маккеон (Австралія)

400 м, вільний стиль

Аріарне Тітмус (Австралія)

Аріарне Тітмус (Австралія) Кейті Ледекі (США)

Кейті Ледекі (США) Чи Бінцзе (Китай)

Чоловіки

100 м, брас

Адам Піті (Велика Британія)

Адам Піті (Велика Британія) Арно Каммінг (Нідерланди)

Арно Каммінг (Нідерланди) Ніколо Мартіненго (Італія)

4х100 м, вільний стиль, естафета

США

США Італія

Італія Австралія

СКЕЙТБОРДИНГ

Жінки. Стріт

Момідзі Нісія (Японія)

Момідзі Нісія (Японія) Райсс Ліл (Бразилія)

Райсс Ліл (Бразилія) Фуна Накаямі (Японія)

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Жінки. Скіт

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Ембер Інгліш (США)

Ембер Інгліш (США) Діана Бакоса (Італія)

Діана Бакоса (Італія) Мень Вей (Китай)

Чоловіки. Скіт

Вінсент Генкок (США)

Вінсент Генкок (США) Єспер Гансен (Данія)

Єспер Гансен (Данія) Абдулла Аль-Рашиді (Кувейт)

МАУНТІНБАЙК

Чоловіки

Томас Підкок (Велика Британія)

Томас Підкок (Велика Британія) Матіас Флюкігер (Швейцарія)

Матіас Флюкігер (Швейцарія) Давід Валеро (Іспанія)

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

Чоловіки. Каное-одиночка

Беньямін Савшек (Словенія)

Беньямін Савшек (Словенія) Лукаш Роган (Чехія)

Лукаш Роган (Чехія) Сідеріс Тасіадіс (Німеччина)

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки. Командні змагання

Південна Корея

Південна Корея Китайський Тайбей

Китайський Тайбей Японія

ДЗЮДО

Жінки. До 57 кг

Нора Г'якова (Косово)

Нора Г'якова (Косово) Сара-Леоні Сізік (Франція)

Сара-Леоні Сізік (Франція) Цукаса Йосіда (Японія)

Цукаса Йосіда (Японія) Джессіка Клімкейт (Канада)

Чоловіки. До 73 кг

Сехей Оно (Японія)

Сехей Оно (Японія) Лаша Шавдатуашвілі (Грузія)

Лаша Шавдатуашвілі (Грузія) Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголія)

Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголія) Ан Чхан Рим (Південна Корея)

ТХЕКВОНДО

Жінки. До 67 кг

Матеа Єліч (Хорватія)

Матеа Єліч (Хорватія) Лорен Вільямс (Велика Британія)

Лорен Вільямс (Велика Британія) Рут Гбагбо (Кот-д'Івуар)

Рут Гбагбо (Кот-д'Івуар) Хедайя Вахбі (Єгипет)

Чоловіки. До 80 кг

Максим Храмцов (ОКР)

Максим Храмцов (ОКР) Салех Ельшарабаті (Йорданія)

Салех Ельшарабаті (Йорданія) Тоні Канаєт (Хорватія)

Тоні Канаєт (Хорватія) Сеїф Еїсса (Єгипет)

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Чоловіки

ОКР

ОКР Японія

Японія Китай

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Змішані пари

Дзюн Мідзутані / Міма Іто (Японія)

Дзюн Мідзутані / Міма Іто (Японія) Сюй Сінь / Лю Шивень (Китай)

Сюй Сінь / Лю Шивень (Китай) Лінь Юньжу / Чжен Іцзин (Китайський Тайбей)

Отже, у збірної України залишається дві медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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