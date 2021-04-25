Вот это ракурс! Сексуальная украинская легкоатлетка показала грудь сверху

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук придумала, как удивить своих поклонников – от фигуры этой красотки невозможно оторвать взгляд

Одна из самых сексуальных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук, недавно выигравшая чемпионат Европы в прыжках в длину, а теперь готовящаяся покорить Олимпиаду в Токио, в очередной раз восхитила поклонников своей фигурой.

25-летняя уроженка Хмельницкой области опубликовала фото в соблазнительном бикини, на котором она идет по колена в воде.

Главная фишка снимка – ракурс. Очаровательная легкоатлетка показала свою грудь сверху.

"Очень важно совмещать упорную работу с активным отдыхом", – так подписала этот снимок у себя в Instagram Марина Бех-Романчук

"Потрясающее фото!" – не воздержалась от лайка украинская прыгунья в длину Ирина Геращенко

"Бомба!" "Огонь!", "Какая форма!" – поддерживают Ирину другие фолловеры Бех-Романчук

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