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Чемпионка мира бесплатно опубликовала интимные фото, которые продает на сайте для взрослых

25 апреля, 10:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боевая красотка из джиу джиттсу Пати Фонтес променяла спорт на сайт для взрослых. Девушка зарабатывает н продаже интимных фото

/ Фото: Instagram

Чемпионка мира по джиу-джитсу Патрисия Фонтес отмечает первую годовщину своей деятельности на сайте для взрослых, где спортсменка продает интимные фото всем желающим. По такому случаю девушка совершенно бесплатно опубликовала несколько своих пикантных фото в полупрозрачном белье.

"Это был год, когда я навсегда изменила свою жизнь. Я вижу мир по-другому, и мир тоже может видеть меня другой", – поделилась эмоциями девушка под фото в Instagram.

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Источник: Сегодня|Спорт

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