Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото

Павел Мамаев развелся с Аланой, которая ждала его из тюрьмы, и уходит к испанской брюнетке Ирен – та уже готовится родить футболисту ребенка

Ирен Гарсия Морено / Фото: Instagram

Накануне в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу о бракоразводном процессе скандального российского футболиста Ростова Павла Мамаева и его жены Аланы, проживших в браке около восьми лет. Суд развел Алану и Павла Мамаевых.

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Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у них родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы – сына Алекса, которого та родила в предыдущем браке.

Павел Мамаев и его экс-жена Алана / Фото: Instagram

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Алана ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал вместе со своим другом Александром Кокориным за избиение московского чиновника.

Кокорин и Мамаев / Фото: Twitter

Однако вскоре после выхода футболиста на свободу в его личной жизни произошли кардинальные перемены. Весной 2021-го стало известно, что Мамаев загулял на сборах Ростова в Испании с местной красоткой – 28-летней специалисткой по юридическим консультациям Ирен Гарсией Морено. Более того, та сообщила, что ждет от российского футболиста ребенка.

И вот – Мамаев стал юридически свободным для отношений с Ирен. При этом вопросы имущества и алиментов с бывшей женой Аланой будут урегулированы мирным путем.

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Испанская возлюбленная Мамаева уже отреагировала на новость о его разводе. Ирен Гарсия Морено в сториз своего Instagram опубликовала картинку с двумя сердцами, что, видимо, олицетворяет новый любовный союз.

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В другом же посте Ирен выложила свое фото ниже пояса, на котором можно увидеть название известной песни T1One & I Nur: "Почему так больно". Неужели так она сочувствует Алане?

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