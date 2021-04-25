Подала себя по кусочкам! Словацкая спортсменка похвасталась своими прелестями

У красотки-велосипедистки Люсии Яворчековой свыше двух миллионов фолловеров, которых она то и дело балует пикантными фотосессиями

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова, недавно преодолевшая планку в два миллиона подписчиков в Instagram, оригинально подошла в публикации новой откровенной фотосессии у себя в соцсетях.

Реклама

Спортсменка-модель, решив похвастаться белым бикини, обнародовала раскадровку с изображениями своих прелестей в обновке – начав с бюста и закончив бедрами. Подала себя по кусочкам.

"Нет слов. Ты просто огонь!" – пишут в комментариях фолловеры Люсии

Реклама

Напомним, ранее фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова – только уже с небольшой наклейкой на груди. Подписчика же, пожаловавшегося на интимный снимок спортсменки, она попросила удалиться из ее фолловеров.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

Реклама

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама