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Такой бюст не спрячешь! Жаркое фото волейболистки из горячего источника

24 апреля, 18:07

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Сексапильная казахстанка Татьяна Демьянова предупредила: "Пристегнитесь! Мы взлетаем!" И принялась бомбардировать своих фолловеров эффектными снимками

Татьяна Демьянова

Татьяна Демьянова / Фото: Instagram

Секс-символ казахстанского спорта Татьяна Демьянова показала своим поклонникам еще один способ, как восстановиться после горячих волейбольных баталий.

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Ранее красотка поделилась снимком релакса с домашними питомцами – волейболистка выгуляла добермана в откровенном боди.

А на сей раз Татьяна отправилась к термальному источнику в Алматы.

"Время отдыхать", – подписала 25-летняя спортсменка в Instagram снимок, на котором она погрузилась в воду, оставив на поверхности свой шикарный бюст.

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Недавно казахстанская волейболистка призналась, что пережила худшие два месяца в своей жизни.

"По этой причине не было особо постов и не хотела ничем делиться, – рассказала Татьяна. – Сначала я начала болеть, просто одно за другим. Потом резко похудела, потом в моем близком окружении стало все не так. Это была настоящая черная полоса. К счастью, сейчас все замечательно. И поэтому хочется наконец-то сказать: "Пристегнитесь! Мы взлетаем!"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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WAGs волейболистка Татьяна Демьянова

Источник: Сегодня|Спорт

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