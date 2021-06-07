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Вот это кошечка! Девушка лидера Динамо выставила на показ тату под интимным местом

7 июня, 15:00

Андрей Трофимов

Украинская теннисистка Ольга Янчук, родившая сына вингеру динамовской команды Жерсону Родригесу, в откровенном платье посетила киевский ресторан

Девушка Жерсона Родригеса Ольга Янчук / Фото: Instagram

Возлюбленная лидера Динамо Жерсона Родригеса теннисистка Ольга Янчук, еще недавно зажигательно танцевавшая в бикини в Турции, вернулась в Украину. И незамедлительно побаловала фолловеров новыми эффектными снимками.

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Янчук с подругой посетила один из столичных ресторанов в соблазнительном мини-платье – настолько открытом, что подписчики смогли увидеть многословную татуировку у нее под грудью.

"Не всякий, кто жаждет твоей энергии, ее заслуживает", – интригующе подписала эти снимки у себя в Instagram Ольга Янчук, представшая в образе кошечки

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына. Мальчика назвали Жерсоном Джуниором. Стоит отметить, что у футболиста сборной Люксембурга уже есть сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.

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Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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