Вот это кошечка! Девушка лидера Динамо выставила на показ тату под интимным местом

Девушка Жерсона Родригеса Ольга Янчук / Фото: Instagram

Возлюбленная лидера Динамо Жерсона Родригеса теннисистка Ольга Янчук, еще недавно зажигательно танцевавшая в бикини в Турции, вернулась в Украину. И незамедлительно побаловала фолловеров новыми эффектными снимками.

Мисс сборная: конкурс на самую красивую девушку Украины – голосуй

Янчук с подругой посетила один из столичных ресторанов в соблазнительном мини-платье – настолько открытом, что подписчики смогли увидеть многословную татуировку у нее под грудью.

"Не всякий, кто жаждет твоей энергии, ее заслуживает", – интригующе подписала эти снимки у себя в Instagram Ольга Янчук, представшая в образе кошечки

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына. Мальчика назвали Жерсоном Джуниором. Стоит отметить, что у футболиста сборной Люксембурга уже есть сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.