Сексуальная боксерша в бикини: откровенное фото украинской чемпионки Европы

33-летняя спортсменка из Ковеля Татьяна Коб нокаутирует стереотип о том, что женский бокс и модельная внешность – понятия несовместимые

Звезда украинского женского бокса Татьяна Коб / Фото: Instagram

Знаменитая уроженка Ковеля Татьяна Коб в очередной раз доказала, что женский бокс и модельная внешность – понятия очень даже совместимые.

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Звезда европейского бокса опубликовала фото в бикини, в котором она возвышается на пирсе у водоема. От Татьяны глаз не отвести!

Как отметила в Instagram самая Коб, такой шикарной фигуре она обязана бане, бане и еще раз – бане!

Cмотрите больше фото Татьяны Коб

Отметим, что за свою спортивную карьеру 33-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой", в Софии-2016 – "серебряной", а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу".

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