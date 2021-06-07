Сексуальная боксерша в бикини: откровенное фото украинской чемпионки Европы

Знаменитая уроженка Ковеля Татьяна Коб в очередной раз доказала, что женский бокс и модельная внешность – понятия очень даже совместимые.
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Звезда европейского бокса опубликовала фото в бикини, в котором она возвышается на пирсе у водоема. От Татьяны глаз не отвести!
Как отметила в Instagram самая Коб, такой шикарной фигуре она обязана бане, бане и еще раз – бане!
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Отметим, что за свою спортивную карьеру 33-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой", в Софии-2016 – "серебряной", а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу".
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